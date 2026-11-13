Colau admite que la izquierda cometió el error de ser "demasiado moralista" y receta más humildad

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha admitido que un "error" cometido por los partidos de la izquierda alternativa es "ser demasiado moralistas" con los ciudadanos y ha recomendado humildad, confrontar ideas y, sobre todo, plantear propuestas.

"Lo que hay que hacer es confrontar ideas, propuestas. Pero no ser moralistas, no decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida o cómo tiene que pensar", ha reflexionado Colau en una entrevista en el podcast 'The Wild Project', recogida por Europa Press.

En su opinión, el moralismo es un error porque "nadie es superior a nadie". Asimismo, ha defendido que desde el "moralismo" la izquierda no va a ganar las elecciones y por ello es importante hablarle a los ciudadanos "desde el tú a tú y el respeto" y que los dirigentes políticos se sitúen "en un plano de humildad".

Además, Colau ha calificado a la izquierda de imperfecta" que hace "todo bien", si bien ha proclamado que aunque la política tenga "muchos problemas" es el "instrumento menos malo" para "mejorar la vida de la gente".

Dicho esto, ha reivindicado que existe mucha gente en su espacio que da lo mejor de sí mismo por el interés general y ha ensalzado que su proyecto aspira a que la vivienda "no sea un problema para nadie", a la prosperidad y a aplicar mayores libertades y derechos.

SÁNCHEZ HABLA BIEN PERO NECESITA PRESIÓN

Cuestionada sobre cómo definiría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que es un hombre que "habla bien" pero "no hace suficientes políticas progresistas" y requiere de la "presión" de la izquierda alternativa para "pasar de las palabras a los hechos".

"Si no hay una fuerza política como la nuestra que le obligue a hacer políticas de vivienda, habla mucho de vivienda, pero no acaba haciendo políticas de vivienda. Y para eso necesita que haya una fuerza a su izquierda que le haga presión", ha destacado.

Respecto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado que es un ""hombre de derechas bastante sincero" porque en ha empezado la campaña dando argumentos para "no votarle" al deslizar planes, bajo su visión, contra la mayoría social como bajar pensiones y salario mínimo.

También ha recriminado al líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha retratado a sí mismo al rechazar someterse a la entrevista de Jordi Wild, en contraste con el resto de candidatos, y le ha recriminado pretender "controlar las reglas del juego y el formato".

"No nos sorprende, es el mismo Abascal que impuso su propio público para que le aplaudan sus mentiras --en el programa 'La Revuelta' de TVE. Si hace esto en campaña, imaginen lo que haría si llegase al Gobierno", ha afirmado en declaraciones antes de participar en un acto de su candidatura en Madrid.

PODEMOS QUISO IR EN SOLITARIO

Respecto a la fractura con Podemos en estos comicios, ha insistido en que su voluntad fue concitar la mayor unidad posible porque así lo pedía la gente y que ella incluso ofreció puso a disposición de los partidos su puesto de candidata si eso favorecía la confluencia.

Por tanto, ha defendido que estuvo dispuesta a todo por la unidad pero al final vio que Podemos "no quería ni sentarse a hablar". Una postura que generó decepción en mucha gente progresista aunque ha recalcado que no va a a polemizar con los 'morados' dado que tiene muy claro que el adversario en estos comicios son las derechas.

La aspirante a la Moncloa ha reivindicado que Frente Amplio supone una candidatura de unidad de una quincena de formaciones y ha recalcado que no se hicieron primarias para elegir a los integrantes de sus listas, exigencia que planteó Podemos, porque "no daba tiempo".

Así, ha argumentado que el método de elección de candidatos tiene que acordarse entre los partidos y ha declarado que Podemos "nunca quiso sentarse a hablar de qué tipo de primarias hacer con las otras formaciones políticas". "Convocó sus propias primarias y ya está, porque había decidido ir solo. Entonces es su decisión, yo la respeto", ha concluido.

CIRCUNSCRIBE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE URDA A PUENTE

Por otro lado, respecto a la gestión del Gobierno de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz que han dejado más de un centenar de víctimas mortales en menos de un año, ha defendido que el exministro de Transportes, Óscar Puente, dimitiera tras el choque de trenes en Urda a finales de octubre y considera que no se puede extender al caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "lo habitual" es que se vaya quien es responsable de la cartera específica.

También ha justificado que Puente no renunciara cuando se produjo el siniestro de Adamuz porque "llevaba poco tiempo de ministro responsable" y el problema vino por "desinversiones de muchos años" y por tanto "no era solo de su responsabilidad" sino que esta estaba "acumulada". Es por esto que, en su opinión, la actuación posterior del ministro se podía limitar a "revisar todo, ver lo que ha fallado y colaborar con la investigación", pero no a dejar el cargo en enero.

Además, ha reprochado también el modelo de "PP y PSOE" de liberalización del sistema ferroviario y de contratación a través de subcontratas para el mantenimiento. Sin embargo, Colau sí ha manifestado que en el segundo accidente Puente "tenía que asumir responsabilidades políticas y dimitir".

Asimismo, la candidata de Frente Amplio ha insistido en que "más allá de culpables concretos", la responsabilidad "general" está "en un modelo que no está funcionando bien" que a la vez tiene una "responsabilidad política" y por ello "desde el primer día" pidió "asumirla".

Respecto a la filtración de los audios de los maquinistas y el centro de control el día del accidente de Urda, Colau ha señalado que sintió "rabia" al imaginarse lo que estaban pasando las víctimas y sus familiares.

"HAY QUE PROHIBIR LA ESPECULACIÓN"

En materia de vivienda, ha defendido la expropiación de pisos a fondos de inversión o un tributo disuasorio para impedir la acumulación de viviendas.

"La vivienda está en manos del mercado y ha fracasado. Hay que regular para parar a los fondos buitre, por los inquilinos y los pequeños propietarios. Hay que prohibir la especulación. Prohibiremos la compra de casas para alquilar por encima de precios asequibles", ha prometido.

También ha diferenciado las situaciones de impago de alquiler de familias vulnerables, donde tiene que entrar la administración para dar rápido una alternativa habitacional mientras y pagar la renta al propietario, de las situaciones del ámbito "delincuencial", recordando que en esos casos el Ayuntamiento de Barcelona se personaba judicialmente cuando lo dirigía.