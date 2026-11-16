Colau afirma que la OIT pierde a la mejor aspirante tras retirar Yolanda Díaz su candidata para dirigir el organismo

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha afirmado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pierde a la mejor presidenta posible tras retirarse la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la carrera para dirigir este organismo internacional.

"La OIT pierde a la mejor directora posible. En un mundo que necesita más que nunca trabajo con derechos y justicia social, Yolanda Díaz, tras su excelente labor como ministra, era una gran oportunidad para avanzar", ha destacado a través de un mensaje en la red social 'X'.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha dicho también en su perfil de 'Bluesky' que Díaz era la "mejor candidata" y habría sido una gran líder para la OIT.

En este sentido, ha elogiado de la también ministra de Trabajo su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores". "Eres un orgullo para todas", ha concluido.