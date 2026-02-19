Colau descarta la idea de Rufián de renuncias electorales: Comuns nunca le pediría a ERC no presentarse por Barcelona

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, durante la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha apoyado buscar fórmulas electorales para superar a la derecha pero ha rechazado el planteamiento del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, basado que un acuerdo de renuncias entre formaciones para primar la lista con más opciones. Esa propuesta, según ha recalcado, los Comunes nunca se la pedirían a los republicanos.

En declaraciones a 'La 1' de 'TVE', recogidas por Europa Press, ha considerado significativo que Rufián se refiriera a Sevilla o Valencia pero no aludiera al caso de la provincia por Barcelona, donde parece que "tiene un problema en su propia casa" puesto que ERC quedó por detrás de la candidatura de Comunes Sumar en los comicios generales de 2023.

"Pero no se nos ha ocurrido decirle a Esquerra que tienes que desaparecer y no presentarte. No le diríamos nunca eso a Esquerra, porque efectivamente todo el mundo es necesario y cuando decimos que todo el mundo es necesario lo decimos de verdad", ha apostillado.

LA FÓRMULA TIENE QUE SER QUE TODO EL MUNDO "ESTÉ RECONOCIDO"

Colau ha coincidido que es cierto que habrá que ver cuál es la mejor fórmula para que la izquierda aumente sus opciones en las próximas generales, pero siempre tendrá que pasar sobre la base de que "todo el mundo se sienta reconocido".

De todas formas, la exregidora de la capital catalana ha agradecido que Rufián "sea valiente" y agitara ayer el debate sobre el futuro de la izquierda durante un acto en la capital con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado. En esa cita, el diputado alertó si tiene sentido que "14 izquierdas" se presenten por el mismo sitio para competir por "migajas".

Colau ha subrayado que está de acuerdo con Rufián en lo fundamental, que es mejorar a la izquierda y que todos los partidos no le pongan las cosas fáciles a la extrema derecha. "Esto va de ganar y no nos podemos resignar, nos va la vida en ello y de acuerdo en que no se pierda un voto", ha remachado.

Sin embargo, ha desgranado que no se trata una cuestión de evitar la división electoral, sino de lanzar un proyecto "ambicioso" que permita relanzar al espacio desgastado por sus presencias en gobiernos.