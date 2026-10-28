Colau opina que Rufián "ha decepcionado a mucha gente" que quería la unidad de la izquierda

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha opinado que el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha "decepcionado a mucha gente" que anhelaba la unidad de la izquierda.

Durante una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Colau ha rechazado las declaraciones de Rufián apuntando a la cercanía de su candidatura con el PSOE a raíz del pacto para listas conjuntas al Senado, para proclamar que ellos "son el Frente Amplio, no el PSOE", que en vivienda defienden medidas "muchísimos más valientes" a las planteadas por los socialistas.

Por tanto, ha defendido que la coalición que lidera en los comicios del 29N es necesaria porque hay mucha gente que quiere un Gobierno progresista y evitar que la extrema derecha no llegue a la Moncloa, pero no votar al PSOE.

Cuestionada sobre si Rufián ha defraudado al continuar como candidato de ERC, Colau ha opinado que el republicano "ha decepcionado a mucha gente en todo el país" después de estar un año hablando de la "importancia de la unidad de la izquierda en este momento histórico para que no gobernara la extrema derecha".

"Había mucha gente que esperaba que él cuando llegara el momento de las elecciones contribuyera a esa unidad de la izquierda (...) Creo que ha sido muy evidente que mucha gente se ha sentido decepcionada", ha apostillado.

Colau ha rechazado responder sobre si ella personalmente se siente decepcionada con Rufián y ha dicho que es "legítimo" que haya decidido continuar en ERC, pese a que ella misma le ofreció entrar en Frente Amplio y liderarlo.

"No quiero entrar en temas personales, no quiero entrar en declaraciones y contradeclaraciones, la gente está muy cansada de eso y nos está pidiendo unidad", ha agregado para insistir que ellos han hecho ese esfuerzo de confluencia "hasta el último minuto".

Con la fractura entre Podemos y Frente Amplio como telón de fondo, al fracasar las negociaciones para acordar una coalición al 29N, Colau ha dicho que lo intentaron todo e hicieron propuestas "generosas" para que hubiera la "máxima unidad", pero si "alguien no se quiere sentar a una mesa no se le puede obligar".

FRENTE AMPLIO ES GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO

Por su parte, el ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por la lista de Barcelona, Ernest Urtasun, ha aludido también a Rufián para remarcar que la intención del republicano es ser "socio del futuro Gobierno" y que se "gobierne bien".

"Pues si quiere que se gobierne bien, creo que la mejor manera es que el Frente Amplio saque un gran resultado, porque los grandes avances sociales del Gobierno en esta legislatura los hemos liderado y protagonizado nosotros (el ala minoritaria del Ejecutivo)", ha apostillado en declaraciones a TVE.