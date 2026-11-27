La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha recriminado que su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, se "retrató él solo" al espetarle el comentario "calladita" durante el debate electoral de anoche y ha proclamado que "toda España vio" esa "derecha machista" a la que combate en estos comicios.

Colau ha reivindicado que fue "exigente" también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda y corrupción y ha vuelto a denostar el llamamiento al voto útil al PSOE, al indicar que si algo quedó claro en el 'cara a cara' no pueden hacer frente solos a PP y Vox.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha opinado que Feijóo trata ahora de reconducir la conversación pública, tratando de explicar su expresión de "calladita" y atribuyendo su espacio silencio ante la corrupción que salpicó al PSOE, pero ha recalcado que "lo que dijo lo que dijo y lo vio toda España".

FEIJÓO Y ABASCAL HICIERON "COMENTARIOS MACHISTAS"

A su juicio, la gente puedo ver ayer que este 29N hay una derecha "machista", "racista" que quiere "recortar pensiones", "bajar el salario mínimo" y "atacar la educación y la sanidad pública". De hecho, ha acusado a Feijóo como al líder de Vox, Santiago Abascal, de proferir anoche muchos "comentarios racistas".

Bajo su criterio, el debate permitió visualizar que en estos comicios está en juego dos coaliciones, una condiciona por Vox y otra por Frente Amplio. En el caso de la izquierda, ha celebrado que pudo mostrar que su candidatura es el verdadero voto útil porque es la garantía de no solo frenar a la "extrema derecha" sino de mover al PSOE hacer políticas "valientes".

De esta forma, ha desgranado que confrontó con Abascal y Feijóo pero también interpeló "de manera muy concreta y exigente" a Sánchez en corrupción y le afeó que en vivienda el PSOE "ha suspendido" durante la legislatura, por lo que es necesario un "cambio radical" en las políticas.

Colau ha contrapuesto que es "muy evidente que el PSOE es incapaz de hacer frente "a la derecha y la extrema derecha", como quedó reflejado en el debate 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo.

LA GENTE CAMBIA EL VOTO DEL MIEDO "A LA ILUSIÓN"

También ha ensalzado que Frente Amplio ha transformado el estado de ánimo del electorado progresista tras el debate y ha comentado que esta mañana "un montó de gente" le paró por la calle para decirla que cambia su sufragio y que ya no votará por miedo sino por "ilusión".

Fuentes de Frente Amplio han recalcado que el final de campaña está dejando buenas sensaciones y que Colau "hizo el debate que la izquierda llevaba tiempo esperando". Su equipo percibe también un cambio de ánimo aunque rechazan caer en la "euforia". "Es esperanza con los pies en el suelo", han apostillado.

"ESCANDALOSO" NEGACIONISMO DE ABASCAL

Finalmente, ha tachado de "escandaloso" que Abascal fuera "incapaz de condenar la violencia machista" y ha opinado que vio en el debate al líder del PP "claramente incómodo" con esta actitud "negacionista", dado que es notorio que Feijóo quiere gobernar con Vox y su agenda se la marca "la extrema derecha".