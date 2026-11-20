La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un acto de campaña, a 18 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha tachado de "fallido" el debate 'cara a cara' entre sus homólogos de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente, al constatar que ninguno solucionará el problema de la vivienda.

También ha criticado que al presidente del Gobierno le ha faltado "contacto" con la realidad y sobre todo "le ha faltado claridad y contundencia para dar respuesta a lo que son claramente las demandas básicas de la ciudadanía", como vivienda y mejora salarial, y también a los "bulos" de Feijóo.

Por tanto, ha afirmado que el proyecto político que lidera tiene "mucho que decir" en lo que resta de campaña de los comicios y sobre todo, en el debate entre los cuatro principales candidatos para replicar al PP y mostrar sus propuestas de redistribución de riqueza.

"Después de este cara a cara fallido, las que luchamos por la vivienda, por la subida de los salarios, por la educación pública, por las pensiones, por la sanidad, por la igualdad y en contra del genocidio en Palestina tenemos mucho que decir. Y lo vamos a decir. Nos vemos la semana que viene", ha escrito Colau en la red social 'X' y también en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

SE REIVINDICA COMO EL "PUNTO DE INFLEXIÓN" EN VIVIENDA

A su vez, ha constatado tras el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo que ni PP ni PSOE "van a acabar con la especulación" en vivienda y ha reivindicado que Frente Amplio tiene que condicionar el Gobierno para que haya un "punto de inflexión" en vivienda, que es la principal preocupación de la ciudadanía.

"Me comprometo personalmente a condicionar un gobierno progresista para que haya un punto de inflexión, bajen los precios y se acabe la especulación en este país", ha prometido.

SÁNCHEZ PARECÍA COMO "ABSTRACTO"

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Pres, ha insistido que ni PP ni PSOE "no han dado respuestas claras" a la problemática de la vivienda y que se han mostrado como "corresponsables" de la crisis de vivienda.

De hecho, ha subrayado que ha visto a Sánchez con "poco contacto con la realidad" visto que la calle está "muy harta" y exige que se mejoren pensiones, salarios y los servicios públicos. "Me ha faltado contacto con la realidad del presidente Sánchez, al que he visto como abstracto. Lo he visto manejarse mucho con datos macroeconómicos pero con muy poco contacto con la realidad directa de la calle", ha ahondado.

También ha confesado que se ha quedado "con muchas ganas de responder tantos bulos y tantas mentiras que ha soltado" el líder del PP tanto en materia de corrupción como en vivienda o economía.