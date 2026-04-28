Collboni insiste en implicar a la UE en la política de vivienda: "Es defender la democracia frente al populismo"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el Bloomberg CityLab 2026, en el Teatro Real de Madrid, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido en que la implicación de la Comisión Europea en las políticas de vivienda supone "defender la democracia" en Europa, al advertir de que la falta de soluciones a los problemas cotidianos de la ciudadanía alimenta "la desconfianza institucional y favorece el auge de posiciones populistas".

Así lo ha señalado durante su intervención en 'Bloomberg CityLab 2026', organizada por 'Bloomberg Philanthropies' y el 'Aspen Institute', en la que ha participado junto al alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, y donde ha subrayado que el acceso a la vivienda es "una prioridad compartida por muchas ciudades del mundo".

Collboni ha destacado que, por primera vez en la historia de la Unión Europea (UE), el Ejecutivo comunitario cuenta con un plan para abordar "la escasez y la falta de acceso a la vivienda", así como con un comisario responsable de esta materia, tras el trabajo conjunto impulsado por alcaldes europeos en los últimos dos años.

En este sentido, ha explicado que esta coordinación se ha desarrollado de forma "informal" a través de la red 'Mayors for Housing', que funciona mediante grupos de mensajería instantánea entre alcaldes para coordinar su acción ante las instituciones europeas.

Asimismo, ha avanzado que varios alcaldes volverán a reunirse esta semana en Bruselas para reclamar que el próximo presupuesto comunitario incorpore recursos destinados a que las ciudades puedan construir vivienda o adquirir suelo para ampliar el parque residencial público.

"Nos reuniremos en Bruselas para empezar a pelear y conseguir los recursos económicos del próximo presupuesto de la UE para hacer vivienda en el futuro", ha aseverado.

MEDIDAS PARA EL ALQUILER EN BARCELONA

Durante su intervención, el alcalde ha defendido también las medidas adoptadas en Barcelona para contener el incremento del precio del alquiler, entre ellas la regulación del mercado, que ha permitido frenar su subida.

Asimismo, ha recordado la decisión municipal de no renovar ninguna licencia de vivienda turística a partir de 2028, lo que permitirá incorporar unas 10.000 viviendas al mercado residencial para familias de la ciudad.

Collboni ha asegurado que su objetivo como alcalde es garantizar el derecho de la ciudadanía a permanecer en Barcelona, con acceso a vivienda y a un entorno urbano de "calidad, climáticamente adaptado y con oportunidades económicas".

Además, el alcalde ha advertido de que Barcelona, como muchas ciudades europeas, "sufre" un problema estructural de escasez de vivienda y ha apostado por incrementar la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de superar el millar anual en 2027 frente a las 500 iniciadas en 2023.

REHABILITACIÓN RESIDENCIAL CON IA

También ha señalado la necesidad de reforzar la rehabilitación del parque residencial, especialmente en barrios de familias trabajadoras, donde en muchos casos existen dificultades de acceso a información, financiación o trámites administrativos.

En este contexto, Collboni ha destacado el proyecto municipal de rehabilitación residencial reconocido el pasado mes de febrero por 'Bloomberg Philanthropies', que comenzará a aplicarse el próximo año en 250 comunidades vecinales de la ciudad.

El programa plantea una nueva metodología basada en inteligencia artificial para acompañar a los vecinos durante todo el proceso de rehabilitación, desde la información inicial hasta la financiación, la gestión burocrática o la generación de consensos dentro de las comunidades.

Según ha explicado, el objetivo es eliminar los principales obstáculos que dificultan estas actuaciones y facilitar mejoras como la rehabilitación energética de edificios o la instalación de ascensores, además de permitir que este modelo pueda replicarse en otras ciudades europeas y del mundo.