Comercios de Sol dicen haber tenido que reforzar la seguridad y señalan la pérdida de ingresos por la acampada

Decenas de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar medidas para favorecer el acceso a la vivienda. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Algunos comercios que están situados en la Puerta del Sol de Madrid se han visto obligados a reforzar la seguridad por la acampada reivindicativa para lograr un acceso más fácil a la vivienda. Además, a raíz de esta situación que comenzó el 26 de septiembre, algunos han visto que sus ventas se han reducido y el turismo ha bajado a causa de la movilización popular. Por ello, han expresado su preocupación, mientras que otros han preferido "no valorar lo ocurrido", a pesar de que hayan registrado algunos incidentes.

En este sentido, el dependiente del estanco situado en el centro de la Puerta del Sol, que permanece desde los primeros días de la concentración completamente rodeado por tiendas de campaña, ha asegurado que debido a la acampada "no se acercan turistas" y ha calculado en un 80 por ciento las pérdidas que va a reportarle la situación actual de la plaza.

"¿Cómo pasa la gente a comprar? Vas al Corte Inglés a comprar y no hay nadie, vas a cualquier sitio y no hay nadie, es uno de los sitios más turísticos de España y yo soy turista y veo esto y no vengo", ha lamentado el dependiente del estanco de la plaza, que además ha criticado que el Gobierno no "solucione esto ya".

Lo mismo está sucediendo en 'La Fonda de los Príncipes', el hotel de cuatro estrellas situado en el edificio del emblemático letrero del 'Tío Pepe', una de sus empleadas de recepción, encargada de gestionar las reservas, ha sostenido que la situación es incomprensible para algunos clientes y han visto canceladas alguna de sus habitaciones.

"Hemos tenido que atender a cinco cancelaciones, una de ellas por la inaccesibilidad a la plaza a través del metro uno de los días, y a su vez por el complicado acceso", ha declarado su recepcionista, que ha atribuido a la sorpresa y el miedo de algunos turistas al encontrarse la situación de la acampada en el centro madrileño.

INCIDENTES DURANTE LA NOCHE QUE OBLIGAN A REFORZAR LA SEGURIDAD

Además, ha reconocido que en la zona, con el ejemplo de una de las perfumerías más visitadas del centro, que ha preferido "no valorar lo ocurrido", se han registrado algunas incidencias durante la noche que han obligado a algunos comercios, como han hecho ellos mismos, a reforzar su seguridad.

De hecho, y en este sentido, en ciertos momentos los acampados han increpado a los visitantes que acuden a la plaza con banderas de España o acuden por curiosidad pero con opiniones contrarias a la denuncia de los acampados, por lo que algunos siguen señalando la inseguridad, sobre todo en ciertas horas de la noche, en la Puerta del Sol.

Por su parte, otro encargado de la emblemática tienda de dulces 'La mallorquina' ha explicado que a ellos por el momento no les ha afectado "prácticamente nada" y el servicio continúa "con total normalidad". En este sentido, ha reforzado que su clientela, tanto la abultada mayoría turista que recibe como el cliente local que atiende diariamente, continúa acudiendo a pesar de que las tiendas de campaña ya se sitúan a escasos metros de su entrada.