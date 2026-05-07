Un comisario admite que el exDAO Eugenio Pino le informó de una operación de vigilancia al entorno de Bárcenas

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Pool - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario general de Policía Judicial entre 2013 y 2015, José Santiago Sánchez Aparicio, ha confirmado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino le informó de que había "una operación de inteligencia en relación con el entorno" del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Además, ha dicho que ofreció a Manuel Morocho, investigador del 'caso Gürtel', la incorporación de efectivos para su unidad, pero que él lo rechazó.

Así lo ha relatado durante su declaración como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación política.

El comisario ha contado que días después de su toma de posesión, Pino, acusado en el juicio, le informó del operativo, pero que cuando él le preguntó a su equipo "nadie sabía absolutamente nada de esa operación de inteligencia". "No me dijeron absolutamente nada de lo que habían hecho, ni por qué. Yo llegué a pensar que era por el tema de los confidentes, pero no tenía ni idea", ha agregado.

Fue entonces cuando el exDAO organizó una reunión con él y con el entonces comisario general de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, quien llegó a estar acusado en el proceso pero para quien finalmente se archivó la causa por motivos de salud.

Sánchez Aparicio ha señalado que García Castaño le explicó durante esa reunión que "no se había llegado a realizar esa investigación porque la fuente no tenía la suficiente fuerza". De la misma forma, según ha dicho, nunca le comentaron si en esa operación de inteligencia se estaba haciendo uso de fondos reservados.

MOROCHO "TENÍA UN GRUPO NORMAL" DE INVESTIGADORES

Además, ha explicado que Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del 'caso Gürtel', nunca le dijo que estaba siendo presionado en el marco de las pesquisas sobre esa cuestión.

Durante su declaración como testigo en el juicio, Morocho describió las presiones que habría sufrido en el marco de la investigación de 'Gürtel' y afirmó que la unidad a cargo del caso fue desmantelada, con la reducción de los agentes que integraban el grupo investigador.

Sánchez Aparicio ha replicado que Morocho "tenía un grupo normal". "Cuando empezaron los informes finales, yo le propuse potenciar su unidad a través de los funcionarios de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), que son muy buenos y, además, tienen herramientas suficientes que no tiene el investigador en el ámbito del análisis. Entonces él me dijo que no, que el problema que se suscitaba es que cada vez que venía alguien nuevo tenía que prepararlo", ha narrado.

"En alguna reunión que tuvimos posteriormente le pregunté qué tal iba y él estaba bien", ha añadido.

NINGUNA ORDEN PARA AYUDAR AL CHÓFER A ENTRAR EN LA POLICÍA

Uno de los extremos que se juzgan es si se facilitó la entrada en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, acusado en el juicio por haber sido captado como supuesto confidente de la presunta trama para dar información sobre los movimientos de Bárcenas y su entorno.

En la sesión de este jueves, el presidente del tribunal de las oposiciones a la Policía Nacional que evaluó la prueba de acceso de Ríos ha negado que recibiera ninguna instrucción o recomendación relativa a facilitar su ingreso a la Policía Nacional.

Asimismo, ha negado tener conocimiento de que Ríos aseguraba que era el chófer de Bárcenas, que colaboraba con la policía y que a cambio de ello esperaba alguna ayuda para entrar en la Policía. "Rotundamente no", ha manifestado, afirmando, además, que desconoce quién le hizo la entrevista personal al chófer una vez pasado el primer corte.