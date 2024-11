El comisario jefe de Información en Bilbao se jubila con un emotivo homenaje a los policías víctimas del terrorismo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao, Luis Alberto García González, se ha jubilado tras más de 40 años de trayectoria profesional con un emotivo homenaje a los agentes víctimas del terrorismo de ETA, a los que ha pedido "no olvidar nunca".

El jefe de Información recibió el aplauso de todos sus compañeros de la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco tras improvisar un discurso junto a la placa en memoria de todos los agentes que fallecieron en la lucha contra ETA.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han destacado la trayectoria del comisario Luis Alberto García González como un destacado agente de los Servicios de Información en diferentes escalas profesionales, con especial relevancia en la desarticulación de comandos de ETA y de otras operaciones al servicio de la seguridad del Estado.

En su último día como policía nacional, el comisario depositó un ramo de flores con la bandera de España ante la placa conmemorativa de los compañeros víctimas del terrorismo. Ahí improvisó unas palabras de recuerdo para los que "hoy no pueden estar porque su vida fue cercenada".

También mencionó aquellos tiempos de "amistades peligrosas y silencios cómplices". "Llevo 43 años sirviendo, es de las cosas más bellas que he hecho, pero no sería nada si no fuera por todos los que nos precedieron; no los olvidéis nunca", pidió a sus compañeros en la Policía Nacional.