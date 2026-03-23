La comisión del Congreso sobre la dana llama al primer miembro de un organismo estatal: un jefe de AEMET en Valencia

Archivo - El jefe del servicio de Climatología de la Agencia Estatal de Climatología en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 dejando 230 muertos ha citado para después de Semana Santa al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, --primer representante de la administración estatal-- y al dimitido director de Innovación de Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez.

En concreto, la mesa de la comisión de investigación ha fijado la comparecencia de ambos para el próximo 20 de abril, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Núñez ha criticado en varias ocasiones la tardanza en la toma de decisiones en el Cecopi el día de la tragedia y ha denunciado que faltó liderazgo en ese organismo que comandaba la exconsellera de Interior y Justicia Salomé Pradas, imputada en el juzgado de Catarroja que investiga la tragedia.

Según informó a la jueza, tras el parón de casi una hora que hizo este órgano, a las 19.12 informó a su superior, el delegado de la Aemet en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, de que se iba a enviar un mensaje a la población.

Nuñez no recordaba que se hubiera hablado del envío de un mensaje con anterioridad a esa hora, pese a que el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha explicado este martes ante la comisión que él hizo una primera propuesta de envío a las 17.15 y una segunda a las 17.38, cuando se alertó de la posible rotura de la presa de Forata, que fue lo que, según Nuñez y también Suárez, centró la atención del Cecopi "casi desde el minuto uno".

A las 21.34 horas Núñez comunicó al grupo de Aemet que la situación había mejorado en Forata y que se alejaba el escenario de colapso; a las 00.17 del día 30, informó al mismo grupo que ya se hablaba de múltiples víctimas, pero señaló que en una nueva reunión a las 06.00 horas no se habla de muertos sino de cómo acceder a las zonas afectadas porque algunas comarcas estaban incomunicadas.

GRABACIONES DEL CECOPI

El jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana participaba en el Cecopi de forma telemática y grabó la reunión, una grabación que la jueza acepto incorporar a la causa penal en la que, además de Pradas, está imputado el que era secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El 20 de abril la comisión del Congreso recibirá también a Raúl Quilez, quien hasta el pasado febrero era director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat, quien dimitió pocos días después de declarar ante la jueza Ruiz Tobarra.

En esa declaración en calidad de testigo, Quílez admitió que había tenido acceso a los vídeos de la reunión del Cecopi en los que se veía a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando. Esas imágenes habían sido captadas por una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), empresa pública de la consejería de la que Quílez era director gerente y que estuvieron ocultas once meses.

Quilez señaló que se enteró de la existencia de los vídeos por una pregunta parlamentaria en febrero y que tuvo acceso a ellos en marzo de 2025, si bien no se enviaron al juzgado de Catarroja hasta principios de octubre, tras ser requeridos por la magistrada. Como testigo, estaba obligado a decir la verdad.

En el juzgado Quílez aludió a las "dudas" que tuvo Pradas ante el envío del Es Alert, indicó que las decisiones sobre el mensaje no se tomaron en el Cecopi sino fuera de la sala y negó que hubiera una discusión sobre su contenido entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset.