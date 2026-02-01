La 'comisión Koldo' del Senado interroga esta semana a Paco Salazar en la recta final de la campaña electoral de Aragón

Archivo - El secretario Ejecutivo de Acción Electoral de la Ejecutiva federal del PSOE, Francisco Salazar, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' interrogará este jueves al exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, en los últimos días de la campaña electoral de Aragón.

Salazar, citado a propuesta del PP, comparecerá en la Cámara Alta el próximo 5 de febrero a partir de las 10.00 horas, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

El interrogatorio del exdirigente socialista, que renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias, tendrá lugar a tres días de las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero.

Se da la circunstancia de que la candidata del PSOE a las elecciones aragonesas, la exministra Pilar Alegría, fue fotografiada comiendo en un restaurante de Madrid con Salazar después de que se conocieran las denuncias internas por presunto acoso sexual contra él.

Alegría admitió entonces que aquel encuentro había sido "un error" y "no se tenía que haber producido".

"UNO MÁS DEL CLAN DEL PEUGEOT"

Mientras tanto, el PP ha argumentado que cita a Salazar en el Senado para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", ya que, dicen, "era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE".

Los 'populares' le consideran como uno de los "máximos exponentes" del "machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder" en el PSOE.

Aducen, al mismo tiempo, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconoce en su libro 'Manual de Resistencia' que sólo Ábalos, Cerdán y el propio Paco Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias", añadiendo que "cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán o Salazar".

En su opinión, el exdirigente socialista utilizó su situación de poder en Moncloa y Ferraz para tener "comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes".