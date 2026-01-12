Compromís destaca que Pradas achaca a Mazón la orden de no confinar por la dana y denuncia el "espectáculo de mentiras"

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Sumar en la comisión de investigación sobre la dana, Alberto Ibáñez, ha denunciado este lunes el "lamentable espectáculo de mentiras" que, a su juicio, han venido ofreciendo los responsables de la Generalitat Valenciana sobre la tragedia de dejó 230 muertos en la provincia de Valencia y ha destacado que la exconsellera de Interior Salomé Pradas ha deslizado que la "orden" de no confinar aquel día fue del entonces presidente autonómico, Carlos Mazón.

Así lo ha dicho al pronunciarse sobre el careo que han protagonizado ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia Pradas y José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Mazón José Manuel Cuenca.

Según Ibáñez, en ese trámite judicial se han evidenciado "las mentiras sostenidas durante más de un año por toda la cúpula del Partido Popular" y, por ello, ha reprochado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, su "protección a los negligentes de la Generalitat y a Mazón".

"Es lamentable el espectáculo que estamos viviendo los valencianos con las mentiras por parte de los máximos responsables de la peor tragedia que hemos vivido, y, además, la protección por parte de la cúpula del PP a toda la Generalitat", ha subrayado Ibáñez.

CUENCA VUELVE AL CONGRESO LA PRÓXIMA SEMANA

Asimismo, el parlamentario valencianista ha destacado que la exconsellera Pradas ha deslizado que la "orden" de no confinar "trasladada por los escuderos" José Manuel Cuenca y Cayetano García Ramírez, a la sazón secretario autonómico del Presidencia, "venía de Mazón".

"Es más que evidente de la estrategia del PP es la misma de siempre, mentir y revictimizar a las víctimas. Les importa más el relato que el dolor de los familiares de las 230 víctimas", ha manifestado, antes de recordar que el Congreso volverá interrogar a Cuenca el próximo día 20. "Esta vez tendrá que dejar a un lado su actitud chulesca y machista y no mentir, no tiene escapatoria", ha advertido.