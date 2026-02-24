Compromís habla de "persecución judicial" contra Mónica Oltra e insiste en que "no hay caso"

1062872.1.260.149.20260224124424 Archivo - La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó y el diputado de la formación, Alberto Ibáñez, ofrecen una rueda de prensa - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos diputados de Compromís en el Congreso Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, y Alberto Ibáñez, integrante de Sumar, han unido este martes sus voces para denunciar lo que consideran una "persecución judicial" contra la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y han insistido en que "no hay caso".

Micó e Ibáñez han comparecido juntos en rueda de prensa después de que se haya conocido que la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra Oltra, así como contra parte de su equipo en la Conselleria de Igualdad, en el procedimiento por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada a manos de su exmarido.

Así, Micó ha remarcado que todos los jueces que han tratado este asunto han dejado "clarísimo" que "no hay caso Mónica Oltra" para denunciar la "persecución judicial y política" que están sufrido tanto ella como el resto de compañeros de Compromís, la cual es "inasumible" en un Estado de Derecho.

HAY QUE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

De su lado, Ibáñez ha comenzado diciendo que hoy era "un día triste" y ha apuntado que de nada sirve sólo desclasificar los documentos sobre la intentona golpista de 23 de febrero de 1981 sino no se "democratiza" la justicia.

En este punto, ha recordado que durante más de dos años se ha investigado a 15 personas "hasta la saciedad" y el juez instructor ha dejado claro "no había ni tan siquiera un indicio de criminalidad" porque, ha confirmado, "no hay nada".

A su juicio, lo que se está haciendo con Oltra y el resto de compañeros es "un caso de lawfare, de quitar de en medio a la mejor líder que han tenido los valencianos para continuar privatizando hospitales y ganando elecciones de forma corrupta".