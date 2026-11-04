Compromís pedirá retomar la comisión de la dana en el nuevo Congreso y acusa a Feijóo de "seguir protegiendo" a Mazón

1130843.1.260.149.20261104135943 Archivo - (I-2D) Los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó, la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, un recurso de la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, frente al Congreso, a 25 de septiembre de 2024, en Madrid (Espa - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià, Àgueda Micó, ha anunciado que la primera iniciativa que impulsará su formación en el Congreso tras las elecciones generales será retomar la comisión de investigación sobre la dana de 2024 y ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "siga protegiendo y permita" que el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón continúe como diputado autonómico, aforado "y con sus privilegios".

La comisión, que comenzó sus trabajos hace un año, quedó interrumpida sin conclusiones ni dictamen final al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones. Por ella pasaron en dos ocasiones Mazón, Feijóo y otros responsables de la gestión de la catástrofe, aunque estaban pendientes de comparecer alcaldes de localidades afectadas y las autoridades del Gobierno de coalición.

En una rueda de prensa a las puertas el Congreso, Micó ha señalado que la dana que sufrió hace dos años la provincia de Valencia fue una tragedia "humanitaria y ecológica", pero también "política". Así, ha acusado a Feijóo de "haber permitido" que Mazón no dimitiera hasta un año después de la tragedia y acuda a Valencia "a aplaudirle una vez y otra vez".

HIPOCRESÍA SUPERLATIVA

A juicio de la exparlamentaria del Grupo Mixto, la ética política del PP y de Feijóo constituye una "hipocresía superlativa" y que los 'populares' no pueden dar "ninguna lección" a los valencianos. "Seguiremos reclamando en el Congreso verdad, justicia y reparación", ha anunciado.

Micó también ha defendido que su candidatura electoral --que reúne a Compromís, IU, Podemos, Recortes Cero y Esquerra Republicana en las tres circunscripciones valencianas-- representa la unidad de la izquierda y aspira a contar con un grupo parlamentario propio para "defender los intereses" de la comunidad y "frenar" a la derecha y a la extrema derecha.

Por su parte, la cabeza de lista de Front Valencià por Alicante, María Teresa Pérez, de Podemos, ha criticado que Mazón continúe como diputado autonómico y aforado, una situación que, a su juicio, le permite "eludir la Justicia". Además, ha denunciado que el expresidente dispone de una vivienda gratuita en Alicante, chófer y asesor, y le ha acusado de "acudir a la playa en horario laboral" en lugar de desempeñar sus responsabilidades parlamentarias.

"No nos basta con su dimisión porque el problema no era solo Carlos Mazón. El problema es todo un PP que le sigue protegiendo", ha afirmado Pérez, quien también ha reprochado a Feijóo que ahora "no avale su gestión pese a haberle respaldado anteriormente".

La también coordinadora de Podemos en la Comunidad Valenciana ha aludido al próximo juicio por el escándalo de corrupción de Les Naus, en el que, según ha denunciado, familiares y altos cargos del PP de Alicante se habrían beneficiado irregularmente de 90 viviendas de protección oficial.

PROPONEN EXPROPIAR VIVIENDAS A FONDOS BUITRE

Por último, el 'número dos' de la candidatura de Compromís Front Valencià, Alberto Ibáñez, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales asuntos de la campaña y ha criticado al PSOE por no haber adoptado medidas "suficientemente valientes" durante la legislatura, así como a Feijóo, a quien ha acusado de "criminalizar la protesta y perseguir a los sindicatos".

Por ello, Ibáñez ha animado a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre y ha planteado prohibir la compra de viviendas por parte de fondos buitre, así como volver impulsar una ley que permita expropiar sus propiedades para ampliar el parque público de vivienda.

Asimismo, el diputado de Sumar ha anunciado que su nueva candidatura propondrá, dentro del marco del Derecho comunitario de la Unión Europea, prohibir la compra de viviendas a población no residente en aquellas circunscripciones donde las adquisiciones de este colectivo superen el 20% de las compraventas.

El candidato también ha defendido la convalidación de los dos decretos sobre vivienda, que se abordarán en la Diputación Permanente del Congreso del día 12, aunque ha considerado necesario acompañarlos de medidas "más contundentes" contra la especulación inmobiliaria.