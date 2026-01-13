Compromís pide a PSOE y PP que se avengan a pactos en el Congreso para mejorar la propuesta de financiación autonómica

Archivo - Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, diputados de Compromís en el Congreso. - COMPROMÍS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos representantes de Compromís en el Congreso han hecho un llamamiento este martes a los diputados valencianos del PSOE y el PP para debatir sobre el nuevo modelo de financiación autonómica e incluso presentar enmiendas conjuntas para mejorarlo si logra ser tramitado en la Cámara Baja.

En sendas comparecencias en la Cámara Baja, tanto Alberto Ibáñez, adscrito a Sumar, como Àgueda Micó, que dejó el grupo plurinacional para pasarse al Mixto, han remarcado que el sistema que ha puesto el Gobierno sobre la mesa es mejor que el vigente para la Comunidad Valenciana, si bien el primero aprecia más bondades que su compañera de partido.

Ibáñez ha destacado que el nuevo modelo recoge la mayor parte de las propuestas de Compromís y que, unido a la todavía "insuficiente" condonación de la deuda en 11.200 millones de euros, "va en la buena dirección" y puede reportar una cifra global de casi 5.000 millones para su comunidad.

"La propuesta es un sistema para que los valencianos dejemos de ser ciudadanos de segunda y que nos aporta estar en la media. Vamos a percibir 668 euros por habitante solo por detrás de Murcia y muy lejos de los 356 de la Comunidad de Madrid o los 76 de La Rioja", ha ilustrado Ibáñez.

ALEJENSE DE LA "RADIACIÓN DE AYUSO"

El diputado ha recordado que hace menos de diez días el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, "fue a Moncloa y pidió pidió 1.782 millones de euros", es decir, menos de la mitad de lo que la nueva propuesta aporta a los servicios públicos valencianos.

Por eso ha pedido a los diputados valencianos del PP que "se alejen de la radiación de Ayuso", se centren en los intereses de los valencianos y no "torpedeen" la reforma. Es más, les ha ofrecido sentarse juntos cuando la propuesta llegue a la Cámara para acordar enmiendas destinadas a mejorarla.

Respecto a las comunidades que han criticado que se prime el principio de ordinalidad en detrimento del de solidaridad, Ibáñez ha dicho que le llama la atención que se asuma que el modelo actual, que lleva caducado 12 años, "se regía en la solidaridad" cuando "una región empobrecida como la Comunidad Valenciana aportaba como si fuera rica y recibía menos que la media".

EL VIGENTE ES MÁS INSOLIDARIO

"Y no escuché nunca ni al señor (Emiliano) García Page, ni a barones del PP, ni vi manifiestos trasnochados, diciendo que el sistema rompía la solidaridad entre españoles", ha apuntado, insistiendo en que el modelo vigente es "más insolidario que el propuesto".

A su juicio, "primero hay que corregir las desigualdades peores" y luego quien quiera ya se puede "poner más estupendo". "Durante tantos años todo el mundo ha estado callado mientras un cántabro percibía más de mil euros que un valenciano y ahora parece que se rompe España y, mire, España no se va a romper, a no ser que no financiemos correctamente las comunidades autónomas".

Por su parte, Micó ha recordado que desde hace una década las Cortes Valencianas vienen aprobado "por unanimidad" declaraciones en las que se pide un nuevo modelo que incluya la quita de la deuda provocada por la infrafinanciación y que la comunidad se coloque en la media autonómica.

MÁS NIVELACIÓN Y MÁS QUITA

A su juicio, la nueva propuesta de Hacienda supone una "oportunidad" para que los diputados valencianos de PP y PSOE "cumplan con este consenso" y se pueda avanzar para poner fin a una infrafinanciación.

Aunque ha reconocido que la propuesta del Gobierno "es mucho mejor que el sistema vigente", ha recalcado que no sirve para acabar con los problemas estructurales de la deuda --cuyo pago se lleva el 80% de los presupuestos valencianos-- si no va acompañado de fondos de nivelación y de más quita.