Los Comunes creen que la regularización facilita que Podemos negocie la transferencia migratoria a Cataluña

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera que el acuerdo entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de migrantes favorece que se retome el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en la Cámara Baja al ser preguntado sobre si este pacto entre el Ejecutivo y los 'morados' podría allanar el camino para intentar aprobar este traspaso competencial a Cataluña comprometido con Junts, que Podemos rechazó en su día en el Congreso.

Los 'morados' se opusieron a la proposición de ley de Junts y PSOE en el Congreso al entender que había expresiones racistas en el preámbulo y manifestó entonces que una de sus condiciones para abordar la delegación de competencias era la regularización de migrantes, que ya ha pactado con el PSOE que se hará por decreto, sin necesidad de refrerendo parlamentario.

Precisamente esta mañana la eurodiputada y número dos del partido 'morado', Irene Montero, ha expresado que esta regularización es uno de los elementos que la formación morada considera "fundamental" para que el traspaso no refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes, textualmente.

Al respecto, Pisarello ha apuntado que los Comunes defienden que este traspaso ahonda en el autogobierno y que debe producirse para ampliar derechos y en ningún caso para restringirlos.

A su juicio, esta regularización "va a facilitar que se entienda esa situación" y que los que pensaban que esa transferencia podría restringir derechos vean de forma "clara" que precisamente los reconoce para los migrantes.

Aparte, el dirigente de los Comunes ha felicitado a Podemos por este acuerdo para la regularización extraordinaria que también han perseguido el resto de fuerzas progresistas como ERC, Bildu y Sumar. Según su análisis, esto llega además en el momento oportuno ante la "ola reaccionaria" contra los migrantes y que busca dividir a la clase trabajadora.