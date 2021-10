Los 'comunes' rechazan la propuesta para que Borrás no sea suspendida si el TSJ de Cataluña la abre juicio oral

Consideran que esa modificación del Reglamento, que se quiere hacer a través de un informe de los letrados, es "de parte y hecha a la carta"

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los 'comuns' en el Parlamento catalán, David Cid, ha rechazado este martes la modificación del reglamento del Parlament que estudia la Mesa, a través de un informe de los letrados, ya que considera que es una propuesta "de parte y hecha a la carta". En este sentido, ha criticado que se plantee eliminar el artículo que vincula la suspensión de un diputado a la apertura de un caso relacionado a un delito de corrupción y que podría afectar a la presidenta Laura Borrás.

Cid ha remarcado que la reforma del reglamento está "más pensada en beneficio propio que para el conjunto de diputados", dado que Borràs está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntas irregularidades en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Que no cuenten con nosotros. No apoyaremos una reforma del reglamento que está hecha a la carta" y que no está hecha pensando en el conjunto de los diputados, ha dicho Cid en rueda de prensa este martes al tiempo que ha remarcado que se trata de "una propuesta que se viste de técnica pero que es política", algo que dice que no es la primera vez que ocurre en el Parlament.

Cree que Borràs se confunde y actúa como si estuviera en su casa, en lugar de como presidenta del Parlament: "Lo único que falta ya es que la presidenta del Parlament ponga su foto en la fachada, al lado del escudo".

Cid, que ha asegurado que han conocido la propuesta a través de los medios, ha avisado de que "si alguien quiere impulsar una propuesta de reglamento, tiene capacidad para hacerlo, pero no se puede hacer pasar por una iniciativa conjunta de los grupos una propuesta que es claramente de parte".

RESIDENCIAS Y COVID

El dirigente de los comuns ha avanzado de que llevarán al próximo pleno la creación de una comisión de investigación de lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia de Covid-19.

Ha subrayado que quieren analizar lo ocurrido durante la pandemia y abordar un cambio en el modelo, porque las residencias están ahora pensadas como "aparcamientos para los ancianos y no para vivir", según él.