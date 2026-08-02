La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía" tras la crisis migratoria

Archivo - La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey Felipe VI sus palabras en la ONU sobre la tragedia en Gaza - COMUNIDAD MUSULMANA - Archivo

MELILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla.

En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria. Según señala, estas actuaciones poseen "un extraordinario valor institucional y humano", especialmente en un momento en el que la ciudadanía "necesita sentir el respaldo y la presencia de las instituciones que representan la unidad y permanencia de España".

La Comunidad Musulmana subraya asimismo la importancia estratégica, histórica y geopolítica de Ceuta y Melilla como frontera sur de España y de la Unión Europea, destacando que ambas ciudades afrontan desafíos permanentes que requieren "la atención y el compromiso de todas las instituciones del Estado".

En este sentido, considera que el interés mostrado por Felipe VI ha transmitido "un mensaje de confianza, serenidad y unidad" ampliamente valorado por la ciudadanía y sostiene que gestos de este tipo fortalecen el vínculo entre la Corona y todos los españoles, al recordar que "ningún territorio queda al margen de la preocupación y el compromiso de la Jefatura del Estado".

La carta concluye reiterando el reconocimiento de la Comunidad Musulmana de Melilla hacia el Monarca por su cercanía institucional y expresando su "lealtad institucional", además de trasladarle sus mejores deseos para la Corona y para España.

La misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mohamed Ahmed, se produce después de que el Rey Felipe VI trasladara su respaldo a Ceuta y Melilla en plena crisis migratoria y ha subrayado que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las ciudades autónomas para impedir que se repitan situaciones como las registradas durante los últimos días en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

La Casa del Rey informó el sábado de que el jefe del Estado ha seguido los acontecimientos con "gran preocupación e indignación" y considera necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse hechos que, además, "se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas".

Desde Zarzuela también se ha puesto de relieve la necesidad de transmitir "de forma unida, clara y determinante" el apoyo y el cariño del conjunto de España a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, en un momento marcado por la tensión en la frontera sur.

En el seguimiento de la crisis, Felipe VI ha mantenido contacto permanente con las principales autoridades implicadas. Además de conversar desde el pasado jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el monarca ha hablado con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda respectivamente, a quienes trasladó personalmente "palabras de ánimo y firmeza".

La declaración del Rey coincide con la decisión de la Unión Europea de convocar para el próximo martes una reunión extraordinaria de los ministros de Interior con el objetivo de analizar la evolución de la crisis migratoria desencadenada en Ceuta y su repercusión en la frontera sur de Europa.