'Comuns' presenta una querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal

El candidato de Comuns Sumar, Jaume Asens, durante una reunión con miembros del Comité de Empresa del Banco Sabadell y del BBVA, en Comisiones Obreras de Catalunya, a 31 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado y eurodiputado de los 'Comuns' Jaume Asens ha presentado este jueves una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal.

Según han argumentado desde el partido, la acción judicial se basa "en los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)".

En el mismo curso, el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado, una afirmación pronunciada, inciden los comunes, "en tono jocoso y seguida de risas del público, que, según la querella, "constituye una revelación explícita de información reservada" sobre tres cuestiones: "el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".

La querella sostiene que estos datos están protegidos por el secreto de la deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial.

Para 'Comuns' la participación simultánea de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras "compromete gravemente la apariencia de imparcialidad" del órgano judicial, "en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no sólo la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad".

