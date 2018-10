El concejal del PP Rafael de Miguel lamenta las "excusas" de Fomento para "no construir la segunda estación del AVE"

Actualizado 22/08/2007 19:38:28 CET

ZARAGOZA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza Rafael de Miguel aseguró hoy que "resulta absolutamente lamentable que venga ahora el Ministerio de Fomento con excusas de tipo técnico para no construir la tan necesaria segunda estación del AVE en Zaragoza".

Ante las informaciones aparecidas de que el Ministerio de Fomento argumenta que el diseño de las instalaciones ferroviarias está en manos de los técnicos y que la nueva terminal aún debe esperar a que se concreten las adaptaciones necesarias para compatibilizar su uso tanto por trenes AVE como por cercanías (que utilizan anchos de vía distintos), el concejal popular criticó que estas afirmaciones de Fomento no resultan creíbles.

Los populares consideran que este proyecto es uno de los más importantes para la Zaragoza de las próximas décadas, y que está abocada a ser "el principal incumplimiento del convenio de la Expo".

"Los únicos responsables de esta tremenda injusticia con Zaragoza son los distintos responsables socialistas en las distintas Administraciones: no se pueden poner excusas de tipo técnico cuando han tenido más de cuatro años desde que se firmó el convenio de Zaragoza Alta Velocidad para realizar todo tipo de proyectos y ajustes técnicos", aseveró De Miguel.

Para los populares, quienes recuerdan que su Grupo Parlamentario en el Congreso ha solicitado la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y quienes han denunciado reiteradamente el "ninguneo" de Morlán, Iglesias y Belloch con este proyecto estratégico, "no se puede venir a unas cuantas semanas de que entre en funcionamiento la Alta Velocidad directa entre Madrid y Barcelona con subterfugios de tipo técnico".

Rafael de Miguel considera que estas informaciones vienen a ser la confirmación de que esta segunda estación no se va a realizar nunca, con el consiguiente perjuicio y agravio para la ciudad. "Si no han procedido a proyectar y ajustar hasta ahora la ronda de alta velocidad al sur de la ciudad cuando no tiene apenas tráfico, ¿cómo nos vamos a creer que lo harán cuando pasen decenas de trenes Siemens a una velocidad elevada?".

Para el concejal popular, "por muchas excusas que nos pongan los socialistas con este proyecto, está más que demostrado que la voluntad política no existe y que no tienen ningún tipo de credibilidad al respecto".

Finalmente los populares han recordado que, al final Zaragoza "perderá numerosas frecuencias de AVE con las dos principales ciudades españolas, y en consecuencia, oportunidades de crecimiento económico y social, al igual que la propia red de cercanías".

"Sin esta segunda estación, en Zaragoza no sólo dejarán de parar muchos trenes de Alta Velocidad, sino que además se perderán oportunidades de generar una estratégica estación de cercanías en las proximidades de la Feria de Muestras, PLAZA, el Aeropuerto o Arcosur", concluyen los conservadores.