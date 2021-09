Concluye la investigación contra el ex jefe de ETA 'Josu Ternera' por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

Archivo - Cartel de apoyo al ex jefe de ETA 'Josu Ternera' en su pueblo natal, Ugao-Miraballes (Vizcaya)

Archivo - Cartel de apoyo al ex jefe de ETA 'Josu Ternera' en su pueblo natal, Ugao-Miraballes (Vizcaya) - EUROPA PRESS - Archivo

Aún debe enfrentarse a otro juicio en Francia antes de que las autoridades galas puedan entregarlo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha concluido el sumario que recoge la investigación contra el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos cinco niños.

En un auto de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, Moreno ha puesto fin a la fase de instrucción para dar paso a la llamada fase intermedia del proceso penal antes de avanzar hacia el juicio.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado enviar el sumario, "junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere", a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y de Antonio Frutos y Carmen Ortuño, que ejercita la acusación popular y particular, ha valorado positivamente esta resolución judicial al entender que respalda el "intenso trabajo realizado durante la instrucción" y acerca la posibilidad de juzgar a 'Josu Ternera' por unas "sanguinarias conductas" que ni "olvidan ni perdonan" sus víctimas.

El letrado ha reafirmado su intención de demostrar la participación de Urrutikoetxea en los hechos como "autor intelectual", al considerar que es el antiguo dirigente etarra quien dio la orden de realizar el atentado al 'comando Argala', que implicó el fallecimiento de cinco niños y niñas, así como seis adultos, provocando heridas en 88 personas.

PROCESAMIENTO CONFIRMADO

En julio, la Sección Tercera de esa misma sala confirmó el procesamiento de 'Josu Ternera' por este caso al rechazar un recurso donde éste alegó que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, 'Pakito'; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.

El procesamiento del ex jefe de ETA por parte de la justicia española llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa de 'Josu Tenera' contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también ha acordado la entrega definitiva de Urrutikoetxea a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas', mientras que el Tribunal de Apelaciones dio luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Sobre el asesinato de Hergueta, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anuló en mayo su procesamiento, con el respaldo de la Fiscalía, al comprobar que en esa fecha 'Josu Ternera' no formaba parte de ETA político-militar, que reivindicó ese atentado.

Además, la Audiencia Nacional le reclamaba por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

JUICIO PENDIENTE EN FRANCIA

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas.

Desde el pasado mes de julio, 'Josu Ternera' permanece en libertad en Francia a la espera de que se resuelvan los procesos pendientes en ese país. Este miércoles se conoció la decisión del Tribunal Correccional de París de absolverlo de un delito de pertenencia a organización terrorista por el que la Fiscalía pedía que fuera condenado a cinco años de cárcel. Según fuentes jurídicas, la Justicia gala no considera acreditado que ejerciera un papel activo en ETA entre 2011 y 2013.

Urrutikoetxea aún está a la espera de que se celebre un último juicio ante los tribunales franceses por el mismo delito pero referido a años anteriores (2002-2005). Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que lo más probable es que hasta que el ex jefe de ETA no ventile sus asuntos con la Justicia del país vecino no será entregado a España.