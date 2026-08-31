Conde Pumpido cree que se podría resolver el recurso de la amnistía de Puigdemont antes de que acabe el año

Archivo - El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha deslizado que el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría estar resuelto antes de que acabe el año.

Así lo ha expresado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que el magistrado ha recordado que a partir del 22 de septiembre el Constitucional comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo presentados después de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE amparase la Ley de Amnistía. Además, ha reiterado que el primero en deliberarse será el del secretario general de Junts, Jordi Turull.

Conde Pumpido ha aclarado que tras el de Turull se resolverán primero los recursos de quienes fueron condenados por el 1-O, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y posteriormente se dirimirán los recursos de quienes "estaban fuera de España y en situación de rebeldía" por lo que no llegaron a ser condenados, como es el caso de Puigdemont.

Así, el magistrado ha augurado que la doctrina sobre estos recursos se establecerá "en septiembre o en octubre" y que entonces se entenderá que "ya es vinculante".

"Una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene a bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos", ha expuesto.

RECURSO DE LA FISCALÍA POR LA CONDENA A ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

Por otro lado, preguntado por el recurso interpuesto por la Fiscalía General del Estado tras la condena del Tribunal Supremo al exfiscal General, Álvaro García Ortiz, inhabilitado a dos años por un delito de revelación de datos reservados, Conde Pumpido ha evitado responder alegando que el procedimiento "tendrá una larga duración" que irá "mucho más allá" del momento de su retirada del TC.

Aún así, ha aclarado que el Constitucional tendrá que analizar si la interpretación aplicada en el caso de García Ortiz era "conforme" a la Carta Magna.

Aunque el presidente del TC ha insistido en que es un tema "que de momento está iniciando" ha insistido que se tomará la decisión "en el momento que se plantee" y ha recordado que con fiscales que él tuvo directamente bajo su mando, se abstuvo.

No obstante Conde Pumpido ha concretado que cuando él fue Fiscal General del Estado, García Ortiz ejercía en Santiago de Compostela y no existía "ninguna relación específica" entre ambos.

RENOVACIÓN DEL TC

Respecto a la renovación del Tribunal Constitucional, el actual presidente ha defendido que espera que a partir del 30 de septiembre "ya haya movimiento y se empiece a poner en marcha".

En su opinión, el sistema de elección del tribunal es "bastante complicado" porque "obliga a entenderse a los dos grandes partidos". Asimismo, Conde Pumpido ha detallado que el cambio en el TC tiene una "complicación" adicional porque tiene que ser promovido por las comunidades autónomas.

"Se ha retrasado esta vez porque ha habido tres elecciones autonómicas: las de Extremadura, las de Castilla y León y las de Andalucía. Con lo cual, el Senado ha utilizado su facultad de prorrogar el plazo para la presentación de las candidaturas hasta el 30 de septiembre", ha explicado, para detallar que "hasta ahora solo han presentado" sus candidaturas el Parlamento vasco, "con dos magistrados realmente muy competentes".