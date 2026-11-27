Archivo - Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un confidente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas ha declarado este viernes que el prefecto de la Policía de Tetuán (Marruecos) le avisó de la entrada masiva de migrantes del país vecino a Ceuta veinte días antes de que ocurriera, al tiempo que ha responsabilizado a mandos policiales marroquíes de planificar e instigar la incursión de finales de julio.

Así lo ha avanzado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como testigo protegido y por videoconferencia del colaborador ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas en territorio español de los días 30 y 31 de julio.

Se da la circunstancia de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional identificó al Prefecto de Tetuán "en actitud de dirección y coordinación" del guiado de migrantes marroquíes hacia la frontera española durante los hechos.

Lo hizo en un informe en el que, con nombres y apellidos, señalaba a un total de 18 cargos políticos y policiales presuntamente vinculados a los hechos, entre los que, además de este jefe policial, constaba también el delegado local del Gobierno en Castillejos o un comandante de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) del país vecino.

El testimonio de este confidente contradice una serie de conclusiones extraídas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en un informe remitido a la magistrada Tardón aseguró no haber hallado evidencias de que la entrada masiva hubiera sido planeada o coordinada por Marruecos.

"De las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes", indicó el servicio secreto.