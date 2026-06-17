El Congreso aprueba una propuesta de Compromís para celebrar referéndums sobre el modelo turístico municipal

Archivo - La diputada de Compromís Àgueda Micó a su llegada a la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa de Compromís que habilita mecanismos de consulta ciudadana para la toma de decisiones sobre desarrollo turístico en cada municipio, entre otras cosas.

La iniciativa, que ha presentado la diputada de Compromís Águeda Micó, ha contado con el apoyo del PSOE, Sumar, Junts, ERC y EH Bildu, mientras que PP y Vox han votado en contra.

En concreto, el texto insta al Gobierno a establecer mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones sobre desarrollo turístico en cada municipio, con información pública accesible sobre impactos económicos, ambientales y sociales.

También quiere que el Gobierno reconozca al "turismo depredador" como una amenaza para el equilibrio territorial, social y ambiental, estableciendo criterios de detección y seguimiento de las zonas más afectadas.

Para ello, propone que las administraciones valencianas implicadas puedan aplicar ordenanzas e instrumentos de control local que limiten la concentración masiva de alojamientos turísticos y actividades especulativas en zonas sensibles.

Ante esta situación, la diputada de Compromís plantea al Gobierno que promueva modelos de turismo sostenible y de proximidad, priorizando iniciativas que generen empleo estable y "respeto" al patrimonio natural y cultural del territorio.

Otro de los puntos de la iniciativa habla de dirigir campañas de concienciación sobre los "efectos del turismo depredador", así como crear un observatorio estatal, con participación de las comunidades autónomas, que elabore informes anuales y recomendaciones para coordinar políticas públicas y controles efectivos.