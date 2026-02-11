El Congreso cita al conseller de Medio Ambiente y la jefa de Meteorología de Á Punt en la comisión de la dana

Archivo - El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece ante el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos en Valencia ha citado para su próxima sesión al vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y a la jefa del Servicio de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló.

Así lo ha decidido este miércoles la Mesa de la comisión que preside la socialista Carmen Martínez, que ha programado la próxima reunión de este órgano para el día 23 de febrero.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la intención de los grupos es interrogar a Martínez Mus, que fue nombrado vicepresidente tercero por el presidente Juanfran Pérez Llorca, sobre su actuación en vísperas y el día de la dana, como responsable de Medio Ambiente y también de Infraestructuras.

A Roselló se la requiere para que dé cuenta de la información meteorológica emitida por la televisión autonómica los días previos y la jornada de la tragedia acontecida aquel 29 de octubre de 2024.