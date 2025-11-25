El Congreso da luz verde a una propuesta de Sumar para limitar las plazas de alquiler turístico en Baleares

Archivo - Una mujer escribe un código para conseguir las llaves de un apartamento turístico, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). España ha implantado el registro obligatorio para alojamientos turísticos que se publiquen en plataformas digitales. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa de Més per Mallorca --integrado en Sumar-- para instar al Gobierno a limitar las plazas de alquiler turístico en Baleares y aumentar el cuerpo de inspectores para detectar la oferta de alquiler turístico en situación irregular.

La proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- ha contado con el respaldo del PSOE y el resto de socios del Gobierno, mientras que PP y Vox lo han rechazado.

El texto que finalmente ha sido aprobado habla de limitar las plazas de alquiler turístico en Baleares para "frenar la saturación turística" que afecta al archipiélago.

También propone al Gobierno la posibilidad de erradicar toda la oferta la ilegal de alquiler vacacional en Baleares, aumentando el cuerpo de inspectores para detectar estas situaciones irregulares en el archipiélago.

RECHAZO A OTRA INICIATIVA DEL PSOE

Por otra parte, PP y Vox han rechazado este martes una iniciativa del PSOE en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad, en la que instaba al Gobierno a seguir aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración para facilitar por parte de las administraciones competentes la ordenación y la no proliferación de viviendas turísticas.

En la iniciativa que finalmente no ha salido adelante, los socialistas invitaban al Ejecutivo a progresar en la aplicación del Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, que promueve la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquileres de alojamientos turísticos y de corta duración.

En la exposición de motivos, el PSOE señalaba que "se necesita más impulso" de esta norma, así como una mayor implicación por parte de los autores que puedan influir en el marco regulatorio para "garantizar el derecho a una vivienda asequible".

Por ello, los socialistas interpelaban también a las administraciones autonómicas y municipales a adoptar otras medidas complementarias para que el turismo "sea sostenible" y no "cercene" el derecho a la vivienda de los residentes, en especial en los territorios insulares.

Por último, insistían en trabajar con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración para la aplicación de un registro único para las viviendas de corta duración, así como la retirada de aquellas que no cuenten con la correspondiente licencia.