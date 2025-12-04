El Congreso da voz a niños de primaria para leer en alemán, francés e italiano artículos de la Constitución

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Niños de primaria de distintas nacionalidades europeas leerán este sábado, 6 de diciembre, en alemán, francés e italiano diferentes artículos de la Constitución de 1978 durante el acto institucional que tendrá lugar en el Congreso con motivo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Carta Magna.

Si el año pasado representantes de personas con discapacidad dieron lectura al nuevo texto del artículo 49 de la Constitución --en el que se eliminaba el término 'disminuido'-- en diferentes formatos, en esta edición serán niños de primaria quienes leerán algunos de sus artículos a partir de las 12.15 horas.

La ceremonia principal comenzará a las 12.00 horas en el Salón de Pasos Perdidos con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como 'Trío Dumky', por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.

Y, a continuación, Paula Martínez Gernhardt y Camilo Cuesta Aschenberg leerán en alemán el artículo 23, que reconoce el derecho a la participación política ciudadana; Gael Camus Nogales y Mariam Belayachi Chaves leerán en francés el artículo 27, que regula el derecho a la educación, a continuación Emma Tutone Montilla recitará en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud.

Y DESPUÉS EL TRADICIONAL DISCURSO DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

Concluidas estas lecturas, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pronunciará su tradicional discurso con motivo del Día de la Constitución, acompañada por el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Al acto también han confirmado su asistencia integrantes de las Mesas de ambas cámaras, representantes del Poder Judicial y miembros de la sociedad civil. Tras el discurso institucional, el evento se cerrará con la interpretación en este caso de la Sección VI del 'Trío Dumky'.

Previamente, a las 10.30 horas se celebrará el izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, y a partir las 11:20 horas, los presidentes del Congreso y Senado saludarán a los invitados al acto institucional, entre los que no se encontrarán ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, socios parlamentarios del Gobierno, ni tampoco Junts ni Vox.

EL IZADO DE LA ENSEÑA NACIONAL

El izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, además de con Armengol y Rollán, contará con la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, así como representantes parlamentarios y presidentes y jefes de las delegaciones de parlamentos iberoamericanos.

A las 10.30 horas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Cálderon, recibirá a los presidentes de las Cámaras y los acompañará para recibir los Honores de Ordenanza. Concluidos los honores, el mando de la compañía dará novedades a los presidentes, que pasarán revista a la Fuerza.

A renglón seguido, el equipo de izado se dirige con la bandera extendida hacia la Carrera de San Jerónimo, donde se procederá a la interpretación del Himno Nacional por la Unidad de Música al tiempo que se procede al izado. Posteriormente, un relator leerá la efeméride por el Día de la Constitución y posteriormente tendrán lugar el desfile de la Fuerza con el que concluirá el acto de izado solemne.