El Congreso frena el intento de Vox de reprobar a Marlaska por el incremento de la inseguridad

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, a 28 de mayo de 2025 - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como pedía Vox, por su "nefasta" gestión al frente del departamento y, singularmente, por su "flagrante falta de diligencia" para luchar contra la "creciente" inseguridad en España, que los de Santiago Abascal asocian a las políticas migratorias del Gobierno.

El texto, que sólo ha contado con el respaldo del grupo proponente, también instaba al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a cesar al titular de Interior, por su "negligente" actuación a la hora de garantizar la seguridad de los españoles.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, la tercera fuerza política emplazaba al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para combatir delincuencia relacionada con "el fenómeno de la inmigración ilegal masiva".

En concreto, reclamaba garantizar la protección de las mujeres frente a las agresiones sexuales y prácticas culturales procedentes de culturas "incompatibles" con la española, así como la seguridad de mayores y jóvenes.

La propuesta también abogaba por rechazar la política de "puertas abiertas a la inmigración ilegal "alentada y promovida por el PP y el PSOE", a tramitar "la inmediata expulsión" de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en España y los legales que cometan delitos graves, así como a repatriar "de forma inmediata" a los menores extranjeros no acompañados hacia sus países de origen.

Además, Vox pedía prohibir cualquier tipo de apoyo a ONG que colaboren con las "mafias" del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal, rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales y plantear el cierre de los que están en funcionamiento en pro de la seguridad de las calles.

Entre otras medidas, el partido que capitanea Abascal urgía a promover las reformas normativas necesarias para garantizar la pérdida de la nacionalidad española ante la comisión de delitos contra la Constitución, orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional, y para poner fin al "fraude en el empadronamiento" que, según Vox, permite a los inmigrantes poder acceder a beneficios y ayudas sociales.