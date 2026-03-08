El Congreso gastó 4,65 millones en viajes nacionales en 2025, una media de 13.300 euros por diputado

Hemiciclo del Congreso - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso invirtió 4,65 millones de euros en desplazamientos de diputados por territorio nacional el año pasado, lo que equivale a un gasto medio por parlamentario de 13.300 euros, según los últimos datos proporcionados por la Cámara.

En concreto, la facturación total de 2025, que incluye gastos de gestión, cambios, cancelaciones y billetes emitidos pendientes de uso, ascendió a 4.654.971,88 euros, 708.929 euros más que los 3.946.042,57 ya efectivamente abonados.

KA MAYORÍA, VUELOS PARA IR Y VOLVER A SU PROVINCIA

Del total de ese gasto ya ejecutado, el grueso --3.032.421,79 euros-- corresponde a la denominada actividad parlamentaria, es decir, los movimientos entre Madrid y las distintas circunscripciones y viceversa.

Y a ellos hay que sumar los 902.700,42 euros destinados a sufragar los desplazamientos de diputados por actividad política y otros 10.920,32 euros correspondientes a viajes oficiales en representación de la Cámara.

Con respecto a 2024, el gasto en viajes nacionales ha caído en 161.076,16 euros, un 3,35% menos. Sin embargo entre 2023 y 2024 hubo un aumento de cerca del 30%, pues en julio de 2023 se celebraron elecciones generales y ese año hubo varios meses con el Congreso disuelto o funcionando a medio gas porque no se formó gobierno hasta noviembre. En concreto, en 2023 la facturación había caído a 3,74 millones de euros.

Según las cifras recogidas por Europa Press, el gasto total por viajes desde el inicio de la legislatura supera ya los 11 millones de euros y se sitúa, por tanto, un millón por debajo de los 12,2 millones de la legislatura anterior, que estuvo marcada por la pandemia de coronavirus que restringió considerablemente los desplazamientos de sus señorías durante meses.

RÉCORD EN EL SENADO

Por su parte, cuando han pasado sólo dos años y medio del inicio de esta legislatura, el Senado ha batido ya su récord de gasto en viajes nacionales de sus señorías.

En concreto, según los datos recopilado por Europa Press, lleva abonados más de 8,8 millones de euros desde agosto de 2023, pulverizando ya el total que invirtió en cada una de las cinco legislaturas anteriores, todas de las que hay registros.