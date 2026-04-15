El Congreso insta al Gobierno a estudiar indemnizaciones a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa que insta al Gobierno a estudiar la concesión de indemnizaciones y otras medidas de compensación y reparación a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista en la que se recluyó a jóvenes para 'reeducarlas' y que funcionó entre 1941 y 1985.

El texto, una proposición no de ley de ERC enmendada por el PSOE y Junts, ha salido adelante con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que ha recibido el apoyo del resto del hemiciclo.

En concreto, la Cámara emplaza al Gobierno reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer a estas mujeres como víctimas de la "represión de género" mediante una estructura "propia del nacionalcatolicismo destinada a imponer un modelo social basado en la sumisión y la negación de la libertad personal"

En la redacción original, ERC demandaba el establecimiento de indemnizaciones para ellas, pero el PSOE sólo estaba dispuesto a estudiar esa posibilidad y así ha quedado finalmente recogido en el texto pactado entre los tres grupos parlamentarios.

INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Asimismo, se reclama una estrategia específica de información y difusión de los derechos que se reconozcan a las víctimas, y se fija un plazo de un año para elaborar un inventario exhaustivo de toda la documentación relativa al Patronato conservada en archivos de organismos públicos, en colaboración con las comunidades autónomas, "garantizando su participación efectiva en la identificación, recopilación y gestión de dichos fondos documentales".

En otro de sus puntos, la iniciativa aboga por impulsar actuaciones para "localizar, identificar y garantizar la preservación" de toda la documentación que se conserve en centros o instituciones gestionados por congregaciones religiosas u otras entidades privadas que hubiesen participado en el funcionamiento de los reformatorios del Patronato.

Según lo aprobado, el Gobierno también debería hacer inventario de los centros, instituciones y establecimientos que en algún momento dependieron o estuvieron vinculados al Patronato, y crear un grupo de trabajo con personas expertas y representantes de las víctimas que analice toda la documentación recabada y haga recomendaciones para su conservación y difusión.

Asimismo, la iniciativa promovida por los republicanos catalanes emplaza al Ejecutivo a identificar posibles actuaciones que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en las políticas de verdad, justicia y reparación.