El Congreso interrogará en abril a dos conocidos de imán de Ripoll, 'cerebro' de los atentados yihadistas de 2017

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña el 17 de agosto de 2017, una de las que Junts exigió al PSOE al inicio de la legislatura, ha programado para el próximo mes de abril la comparecencia de dos hombres que mantuvieron contacto con Abdelbaky Es Satty, considerado el 'cerebro' de la masacre y que falleció en la explosión de un chalé en Alcanar (Tarragona).

En concreto, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, el 14 de abril los comisionados interrogarán a Adrián Fernández Ramírez, un joven convertido al Islam al que intentó radicalizar Es Satty y Said Bourjat, que fue su ayudante en la mezquita de Ripoll.

Inicialmente, la comisión había fijado la comparecencia de Fernández Ramírez para el pasado 24 de febrero, pero el joven comunicó que no podía asistir en esa fecha y por eso este martes la mesa ha acordado una nueva convocatoria.

Fernández Ramírez declaró en el juicio por estos atentados, donde explicó que coincidió con Es Satty en Castellón y le habló a favor de la yihad, pero no le llegó a poner videos del Daesh ni le instó a cometer atentados.

Esta comisión, una de las dos que aceptó el PSOE en agosto de 2023 a cambio de los votos de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa del Congreso, llevaba ocho meses de parón, sin recibir comparecientes desde junio de 2025, y retomó su actividad el pasado 24 de febrero con el interrogatorio al agente de la Policía Nacional con número de carné profesional 77619, uno de los policías que viajaron a Marruecos para recabar muestras de ADN de la familia de Abdelbaky Es Satty para poder identificarle tras fallecer en la explosión de un chalé de Alcanar (Tarragona).

La comparecencia anterior había tenido lugar el 26 de junio del año pasado y tras el parón veraniego ya no se retomó, entre otras cosas, porque Junts, la formación que ha estado más implicada en esta investigación, decidió romper con el Gobierno y no reclamó nuevas reuniones.

En este contexto, antes de Navidad, el presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro habló con los portavoces de los distintos grupos para recordarles que el Congreso tiene un compromiso con las víctimas y que había que decidir si continuaban con las comparecencias o intentaban ya pactar unas conclusiones.

PUIGDEMONT Y RAJOY, PENDIENTES

A partir de ahora, la comisión deberá decidir si cita a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que aún no han comparecido --como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos-- o si convoca a los dirigentes políticos que todavía no han desfilado por la comisión.

En esta lista están el líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.