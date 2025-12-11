El Congreso no podrá comenzar a investigar el apagón hasta febrero

Archivo - La fachada del Congreso de los Diputados iluminada de color morado - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos del Congreso para la investigación del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril no podrán empezar hasta el próximo mes de febrero, después de que la Mesa de la Cámara Baja haya solicitado a los portavoces de las dos comisiones constituidas un texto común justificando los plazos y las condiciones para solicitar la unificación de ambos órganos.

El pasado 2 de diciembre, los grupos del Congreso acordaron por unanimidad unir ambas comisiones de investigación, una impulsada por los partidos del Gobierno y la otra por el PP, e incluso decidieron proponer ya comparecientes y solicitar la habilitación del mes de enero con idea de poder comenzar a escuchar testimonios.

Ahora bien, la petición de unificación se ha topado con problemas formales en la Mesa que preside Francina Armengol, donde recuerdan que las comisiones fueron aprobadas por el Pleno del Congreso y que ambas se constituyeron como tal, por lo que la unificación debe argumentarse con un texto justificativo que también se apruebe en el hemiciclo

Al tratarse de comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos llegaron a inscribir a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y hubiera un acuerdo para fusionarlas en un sólo órgano. Sin embargo, eso no fue posible y el pasado 18 de noviembre se constituyeron las dos comisiones, eso sí ambas con la misma mesa y la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

ACUERDO EN LA COMISIÓN

La idea inicial, ante esta falta de acuerdo, era que ambas comisiones trabajaran en paralelo, si bien finalmente los grupos acordaron el pasado día 2 de forma unánime unificar en una ambas comisiones con un nuevo título aséptico: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025" y así se lo trasladaron a la Mesa del Congreso para que diera el plácet.

Y ahora el órgano rector de la Cámara les ha pedido que le hagan llegar cuanto antes un texto en el que justifiquen los plazos y las condiciones de la petición para unificar ambas comisiones con el fin de que en una próxima Mesa la puedan calificar y remitir a la próxima Junta de Portavoces, que tendrá lugar la primera semana de febrero, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así las cosas, todo apunta a que el texto se podría votar en el primer Pleno del año, previsto para la segunda semana de ese mismo mes, lo que les obliga a retrasar a los grupos su ideade comenzar a escuchar a los primeros comparecientes en enero.

TRES ABIERTAS Y DOS EN LA NEVERA

Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la dana y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.