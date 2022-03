El Congreso pide al Gobierno que aumente progresivamente el gasto en defensa al 2%, sin apoyo de Unidas Podemos

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha pedido este martes al Gobierno, sin el apoyo de Unidas Podemos, que aumente de forma progresiva la inversión en defensa hasta alcanzar el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) comprometido con la OTAN.

La propuesta ha sido defendida por el Partido Popular después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiese a un aumento del gasto en defensa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El texto inicial del PP quería que el Ejecutivo se comprometiese a fijar un marco temporal para llegar a ese porcentaje de gasto militar. Sin embargo, para llegar a un acuerdo, ha renunciado a esa petición y la iniciativa final aprobada se limita a instar al Gobierno a "aumentar de forma progresiva la inversión en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB".

El diputado del PP Ricardo Tarno ha sostenido que ese aumento de gasto en defensa es "esencial" y, aunque los 'populares' preferirían que se marquen plazos claros, han "sacrificado" ese punto para llegar a un acuerdo con el PSOE. "El gasto en defensa era necesario antes de la invasión de Ucrania, ahora es imprescindible", ha avisado.

Quien no ha apoyado la proposición no de ley ha sido Unidas Podemos, que ha optado por la abstención después de que su portavoz, Juan Antonio Delgado, no haya hecho mención al aumento del gasto en su intervención y se haya limitado a abordar el otro punto de la iniciativa, la necesidad de que la Unión Europea se dote de autonomía estratégica.

Delgado ha señalado que la UE ha demostrado su dependencia estratégica durante los dos últimos años como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y debe "redoblar esfuerzos" para "ir ganando terreno". Además de apostar por estrechar lazos con América Latina.

Todos los partidos han coincidido en destacar la importancia de esta autonomía estratégica de la UE. "La evacuación de Afganistán puso de manifiesto de no ser por Estados Unidos, Europa carece de medios y capacidad de decisión para una operación de esa naturaleza", ha ahondado el diputado de Vox Alberto Asarta.

En cualquier caso, también han coincidido en que esa autonomía no debe ser sinónimo de independencia y debe hacerse de la mano de la OTAN y el concepto estratégico que aprobará en la Cumbre de Madrid del próximo mes de junio. "Sin defensa común no habrá política europea", ha avisado la diputada del PSOE Natividad González.

APOYO A LA INDUSTRIA DE DEFENSA

La Comisión de Defensa también ha aprobado, en este caso con apoyo de casi todos los grupos, una proposición no de ley del diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca para impulsar la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio. El acuerdo para su aprobación elimina el compromiso de que su aportación al PIB nacional llegue al 3% y se limita a abogar por un incremento paulatino que lo asimile a los países del entorno.

En el debate, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha recordado que la industria se fomenta "cuando puede vender más", por lo que cree que su impulso pasa por una compra de sus productos en España.