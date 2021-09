El Congreso suspende diez minutos el Pleno ante la negativa de un diputado de Vox de abandonar el hemiciclo

Los de Santiago Abascal ven "ilegal" la decisión de la Presidencia contra su compañero, sancionado por llamar "bruja" a una diputada del PSOE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha suspendido durante diez minutos el Pleno de este martes ante la negativa del diputado de Vox José María Sánchez García a abandonar el hemiciclo tras ser expulsado por el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

Durante el debate del primer punto del orden del día, una proposición de ley del PSOE para penalizar el acoso ante las clínicas abortivas, el diputado de Vox ha proferido, según Rodríguez Gómez de Celis, un insulto a la diputada socialista Laura Berja, que se encontraba en el uso de la palabra.

Posteriormente, se supo que le había llamado "bruja", puesto que, según han revelado varios diputados a los periodistas en los pasillos del Congreso, el calificativo se ha podido escuchar en todo el Salón de Plenos.

Tras pedirle que retirara el insulto, el vicepresidente primero del Congreso ha llamado al orden en dos ocasiones a Sánchez García y a la tercera, al no hacerle caso a su llamamiento, ha decidido expulsarle.

REVUELO EN EL HEMICICLO

Inicialmente, el diputado de Vox ha hecho el amago de irse pero le han frenado sus compañeros de bancada, por lo que ha decidido al final no acatar la orden y permanecer dentro del Salón de Plenos, provocando un gran revuelo entre los diputados, sobre todo del grupo que capitanea Iván Espinosa de los Monteros y de su representante en la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, que se quejaba de la actuación de la Presidencia.

Así las cosas, Gómez de Celis ha decidido suspender la sesión durante diez minutos, tiempo durante el que el vicepresidente primero del Congreso se ha dirigido a hablar con el diputado Sánchez García, ya situado al lado de la dirección del grupo parlamentario de Vox.

Al reanudarse el Pleno, Gómez de Celis ha pedido de nuevo al diputado de Vox que retirara "el calificativo de bruja" a la representante del PSOE si no quería irse del hemiciclo y, finalmente, ha accedido. "Retiro que la he llamado bruja", ha contestado Sánchez García.

Este episodio ha llevado posteriormente al secretario cuarto del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, a denunciar, en declaraciones a la prensa, la actuación de la Presidencia de la Cámara, que ha tachado de "arbitraria, sectaria y contraria al Reglamento".

Según ha explicado, ante la negativa de su compañero a retirar la expresión contra la diputada socialista, el vicepresidente primero debía haber hecho uso de sus facultades y ordenar directamente la retirada del Diario de Sesiones, "y no imputarle una supuesta alteración de la sesión para echarlo después del hemiciclo".

"EN LA APLICACIÓN DE LA LEY NO TIENE QUE HABER SECTARISMO"

De "injusta e ilegal" ha calificado la decisión de Gómez de Celis su compañera y secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, porque, según ha indicado, la Presidencia debía haber advertido a su compañero de las consecuencias que traería consigo una tercera llamada al orden.

Así se lo ha trasladado a Gómez de Celis en el receso que éste ha decidido, durante el que Vox se ha quejado de su actuación y le ha pedido que aplicase "debidamente" el Reglamento. "En la aplicación de la ley no tiene que haber sectarismo", ha dicho Olona.

Tanto a Gil Lázaro como a Olona se les ha preguntado si les parecía bien el insulto proferido por su diputado. Olona, visiblemente enfadada, ha respondido preguntando por qué no se le hizo esa pregunta cuando una diputada de Esquerra Republicana le llamó recientemente "fascista" en el Pleno de la Cámara.

"A mi me parece tan mal que se utilice esa palabra --bruja-- como las que emplean contra Vox y ante las que quienes presidente la sesión no tiene a bien corregir", ha contestado, por su parte, Gil Lázaro.

También han reaccionado a la decisión del diputado de Vox de no abandonar el hemiciclo el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en este caso para advertirle de que tuviera "cuidado". No vayan a llamar a sus amigos nazis para desocuparlo", ha dicho. "He visto a borrachos con más dignidad", ha comentado, por su parte, el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute.