El Congreso tumba las mociones de PP y Vox sobre la independencia de la Fiscalía tras la condena de García Ortíz

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves sendas mociones del PP y Vox en las que reclamaban al Gobierno diferentes medidas para "garantizar" la independencia de la Fiscalía General del Estado frente al "deterioro institucional" provocado, entre otras noticias, por la condena del ya ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Ambas mociones, que se debatieron este miércoles, eran consecuencia las interpelaciones urgentes que los 'populares' y los de Santiago Abascal dirigieron en el Pleno anterior al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La moción del PP, que pedía al Ejecutivo abstenerse de dar indicaciones a la nueva fiscal general, Teresa Peramato, que comprometan su autonomía e imparcialidad, ha sido rechazada por 179 votos en contra del PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios, además de Junts, mientras que el texto ha recibido el respaldo de 169 votos, los del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La iniciativa de los de Alberto Núñez Feijóo también reclamaba al Gobierno que "no inciten" a Peramato a vulnerar la legalidad, "como ya ocurrió" con García Ortiz, sentenciado a dos años de inhabilitación por relevación de información fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, exigen al Ejecutivo que impidan nombrar o promover el nombramiento del sentenciado para cualquier cargo público estatal u órgano constitucional; y a que no promuevan manifestaciones contra el Tribunal Supremo --como la que planteó la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el fallo sobre García Ortiz-- "para coartar el ejercicio libre de sus funciones".

La moción del PP también conmina a adaptar el actual funcionamiento de Radio Televisión Española a lo exigido en el artículo 5 del Reglamento europeo sobre libertad de medios, que demanda a los estados a garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de los medios desde el punto de vista editorial y funcional, "y dejar, por tanto, de utilizar los medios públicos para alimentar los ataques del Gobierno de España al Poder Judicial".

RETIRADA DE PROYECTOS PARA REFORMAR LA JUSTICIA

Por otro lado, la iniciativa de Vox ha cosechado un rechazo similar al del PP. Así, el PSOE, Sumar y sus socios, además de Junts, han votado en contra de su moción (sumando 178 escaños), mientras que el PP, Vox y UPN lo han hecho a favor (170 escaños).

En su moción, los de Abascal reclamaban poner fin a la "intolerable situación actual de deterioro institucional" con la convocatoria inmediata de elecciones, promover la reforma de leyes para garantizar la neutralidad de los puestos estatales de dirección y adoptar la medidas necesarias para "garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia" del fiscal general, señalando que su nueva titular tiene un "notorio perfil ideológico"-

Pero, además, el texto pide al Gobierno que retire su proyectos de ley para reformar el Estatuto Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal o cualquier texto que afecte al Poder Judicial o Ministerio Fiscal.

Por último, Vox quería promover la modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos "mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados".