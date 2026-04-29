El Congreso tumba la petición de Sumar y ERC de ceder la comisaría de Vía Laietana a Barcelona como lugar de Memoria

Archivo - Un cartel en una concentración convocada por ANC y Comissió de la Dignitat, frente a la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este miércoles una proposición no de ley auspiciada por Sumar y pactada con ERC para la cesión al Ayuntamiento de Barcelona de la sede de la Jefatura Superior de Policía sita en la Via Laietana, número 43, para convertirla en un espacio de memoria democrática.

El texto ha sido rechazado con los votos de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, mientras que PSOE y Junts se han abstenido, y sólo han votado a favor los proponentes, Bildu y el PNV.

La iniciativa instaba al Gobierno a traspasar la titularidad del edificio del Vía Laietana al Ayuntamiento de Barcelona en seis meses y a transferir los fondos necesarios para reconvertirlo en Espacio de Memoria y Documentación contra la Tortura y la Represión Franquista.

El texto pactado entre Sumar y ERC reclamaba que ese centro estuviera abierto al público y que en su seno se expusieran los expedientes policiales y de represión política.

En concreto, ambos grupos demandaban que se cediera al consistorio barcelonés una copia de toda la documentación incoada por la Brigada Político Social en esa jefatura entre 1939 y 1977, con independencia de los archivos en los que se encuentren ahora esos expedientes.