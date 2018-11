Consejera de Justica de Cataluña ve "un gesto que no vale para nada" que la Abogacía descarte el delito de rebelión

Publicado 02/11/2018 11:15:01 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha evaluado este viernes la decisión de la Abogacía del Estado de descartar el delito de rebelión para los líderes del proceso soberanista como "un gesto que no vale para nada".

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que se diera a conocer que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

Las condenas que pedirán finalmente los Servicios Jurídicos del Estado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 17 procesados suman un mínimo de 14 años de prisión, según ha adelantado El País.

En este sentido, Capella ha criticado que la Abogacía del Estado simplemente descarte el delito de rebelión y no el de secesión y malversación porque ve "evidencias" de que ambas infracciones no se han cometido y por lo tanto ha recalcado que los líderes independentistas encarcelados no deberían estar en prisión.

Además, la consejera catalana ha acusado al Gobierno de "dosificar" esta información para que, tal y como ha dicho, cuando llegue la sentencia del 'procés'. "Todo el mundo lo tenga asumido y tolerado". "Dice muy poco de las instituciones del Estado", ha sentenciado.