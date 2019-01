La consejera navarra de Educación defiende un "Estado de derecho y bienestar" frente a la recentralización

Publicado 09/01/2019 18:06:21 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de Navarra, María Solana, ha defendido este miércoles, tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación, un "Estado de derecho y bienestar" frente a la recentralización que, asegura, han propuesto determinadas comunidades autónomas.

Solana ha señalado que ha habido comunidades autónomas, aunque no ha dicho cuales, que han defendido "de manera bien clara" la necesidad de recentralizar competencias y fortalecer las del Estado, y ha añadido que desde Navarra apuestan, frente a la preocupación por un Estado fuerte, por "más Estado de Derecho y de bienestar".

"Algunos hemos recordado que quizá no deba preocuparnos tanto un Estado fuerte y sí un Estado de derecho y de bienestar en el que se garanticen unos servicios públicos de calidad que no dejen a nadie atrás, y este anteproyecto garantiza eso", ha indicado Solana, para añadir que este anteproyecto "da el giro necesario para volver de esa LOMCE que nos llevó a una situación loca que ha supuesto unos desajustes tremendos".

Tras cuatro horas de sectorial, en la que se ha tratado como único punto del día el anteproyecto de la ley educativa que impulsa el Gobierno socialista, Solana ha aclarado que lejos de lo que defienden los consejeros del PP, durante la reunión la ministra Celaá ha hecho un llamamiento a participar y a aportar entre todos a ese nuevo documento. Según ha añadido, desde Geroa Bai esperan que pronto, "en el plazo más breve posible", se materialice en ley.

En este sentido, ha apuntado que desde su consejería se han hecho aportaciones al documento que hoy se ha trabajado, y ha afirmado que esas propuestas han sido recogidas y se incluirán en el proyecto. "Para Navarra es necesario y urgente derogar la LOMCE ya, y este anteproyecto lo conseguiría, por lo tanto el respaldo de Navarra es rotundo", ha añadido.

Con todo, ha puntualizado que el anteproyecto no es el ideal ya que no es "todo lo ambicioso que pudiera ser" pero ha señalado que entiende que cuando se buscan consensos, "se deben dejar aparcada la ambición en algún momento". Además, ha añadido que esta reforma educativa no es una vuelta al pasado y ha recordado que lo que "retrotrajo fue la LOMCE". "Todo lo que sea superarla nos coloca en un punto que nos va a permitir mirar hacia adelante", ha indicado.

Por otro lado, Solana ha indicado que durante la conferencia también se ha hablado del tratamiento de las lenguas, y ha recordado que la Comunidad Foral de Navarra tiene otra lengua propia que es el euskera. En este sentido, se ha sumado a la propuesta de la consejera vasca, quien han defendido "que quede claro en una disposición el tratamiento que se le debe dar a las lenguas propias".

A esto ha añadido que al igual que el País Vasco, defienden el "respeto a las competencias y singularidades" de cada comunidad autónoma, y al igual que ha mantenido antes de entrar en la reunión, se ha mostrado convencida de que un mayor autogobierno tienen "efectos positivos".