El Consejo General de la Abogacía renueva su estructura y la composición de su Comisión Permanente

Pleno de la Abogacía Española. De izquierda a derecha: Leandro Cabrera, Encarna Orduna, Salvador González, Cristina Vallejo y Borja Vargues. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha trasladado este viernes al Pleno de la Institución, celebrado en Cuenca, una renovación de la estructura de la organización, así como una nueva composición de su Comisión Permanente.

En concreto, como detalla el organismo en una nota de prensa, se ha designado como miembros de esta Comisión, en representación de los Colegios de más de 3000 colegiados ejercientes, a los miembros actuales decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, y la decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, Maravillas Hernández, así como a la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, quien se incorpora a la Permanente en su condición de vicepresidenta primera. En consecuencia, se ha dispuesto el cese del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, como miembro de la Comisión Permanente.

Como consecuencia de esta nueva composición de la Comisión Permanente se ha designado a la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, como vicepresidenta primera y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, como vicepresidente segundo. Además, se ha designado a la decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, Lourdes Carballo, como nueva directora de la Oficina de Representación Institucional (ORI) del Consejo.

Carballo formará también parte de la Comisión Permanente, a la que también se suman los tres nuevos adjuntos a Presidencia, la decana del Colegio de la Abogacía de Lorca, Elisa Campoy; el decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio; y el decano del Colegio de Abogados de Elche; Diego García.

Tras la aprobación de los presupuestos para este año, centrados en la presencia institucional, la deontología, la formación y la modernización digital, esta renovación de la estructura "consolida la apuesta por el cumplimiento de estos objetivos", según el organismo.

También se ha comunicado al Pleno el nombramiento de la decana del Colegio de Abogados Tarrasa, Carmen Oriol, como presidenta de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores, encargada de los honorarios profesionales.

La renovación de Comisiones se completa con la designación del decano del Colegio de la Abogacía Cantabria, Carlos Pérez, como nuevo miembro de la Comisión Consultiva. Por último, se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones, presidido por el decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid, Javier Martín.

AINHOA GOÑI, NUEVA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

El presidente del Consejo General de la Abogacía ha anunciado el nombramiento de Ainhoa Goñi como nueva directora de Comunicación de la institución, en una "apuesta por reforzar el papel estratégico" del organismo.

El nombramiento, anunciado por el presidente durante el pleno, responde a "la voluntad de potenciar la comunicación de la institución, situándola como un eje transversal de la estrategia de la Abogacía". Esto, han querido reflejarlo en la incorporación de Goñi al Comité de Dirección del Consejo, desde el que colaborará activamente en la definición y ejecución de las líneas estratégicas de la institución.

La nueva directora de Comunicación es doblemente licenciada en periodismo y en comunicación audiovisual y es asesora estratégica especializada en comunicación corporativa, institucional, marketing y gestión de crisis, con una amplia trayectoria tanto en el ámbito público como en el privado.

En los últimos años ha desarrollado su labor como Senior Global Consultant, Crisis and Public Affairs en la agencia Marco, liderando proyectos de comunicación estratégica para grandes compañías e instituciones nacionales e internacionales de diversos sectores, coordinando equipos y estrategias en varios países.