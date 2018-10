Llamazares no tiene nada que celebrar porque el bipartidismo ha "traicionado" la carta magna

Actualizado 06/12/2011 15:18:22 CET

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso por IU Asturias, Gaspar Llamazares, considera que no tienen "nada que celebrar" en el Día de una Constitución "traicionada por el bipartidismo", en lo que denominó un golpe de mercado.

Así lo ha declarado en su cuenta de Twitter, en referencia a la conmemoración de la Carta Magna. "Después del golpe a la Constitución no tengo nada que celebrar. La prioridad de los acreedores frente a los ciudadanos no me representa", ha explicado.

Llamazares ha recordado que, desde que fue elegido líder de IU, ha estado en todas las celebraciones de la Constitución, pero esta vez ya no se siente obligado, y además no está el Jefe del Estado. "Yo he ido a todas pero después del golpe de mercado no la celebro --explica en otro mensaje recogido por Europa Press--. No asistiré a celebrar una Constitución traicionada por el golpe bipartidista, a las ordenes de la autoridad competente: el Banco Central Europeo".