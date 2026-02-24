El Constitucional admite a trámite el choque del Senado contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos

Archivo - Fachada del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Gobierno por no cumplir con el deber constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026.

Así lo ha comunicado este martes la corte de garantías, que señala que el Senado también se dirige contra las prórrogas presupuestarias de esos años, sin que sean aprobadas nuevas cuentas.

La mayoría absoluta del PP en el Senado impulsó ese choque entre órganos constitucionales al considerar que la Cámara Alta "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".