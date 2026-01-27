El Constitucional rechaza suspender cautelarmente las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig

Archivo - El presidente de Junts y expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha rechazado levantar las órdenes nacionales de detención que permanecen vigentes en contra del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el 'procés'.

Así lo ha comunicado la corte de garantías, cuyo Pleno ha abordado este martes la medida cautelarísima que solicitaron para que se suspendieran sus órdenes de detención.

Puigdemont sostiene que el Tribunal Supremo hizo una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para su aplicación, denunciando una clara "resistencia judicial" a la norma.

El 'expresidente' solicitó que se le levantara la orden de detención, alegando que era "imprescindible" no solo "para garantizar la efectividad del recurso de amparo" contra la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación del 'procés'.

Sino también, añadió, porque "plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones".