Consuelo Ordóñez critica que el Gobierno "renuncie a deslegitimar" el terrorismo de ETA y "no aísle" a los violentos

Consuelo Ordóñez, presidenta del Covite y hermana del político del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, ha criticado este sábado que el Gobierno central "haya renunciado a deslegitimar" el terrorismo de ETA y que el "aislamiento de los violentos --en alusión a EH Bildu-- no sea una prioridad" para el Ejecutivo.

El cementerio de Polloe de San Sebastián ha sido escenario hoy de una ofrenda floral y responso al que fuera teniente de alcalde de la capital guipuzcoana y parlamentario vasco, en el 25 aniversario de sus asesinato. Junto a la tumba de Ordóñez, han estado su viuda, Ana Iribar, acompañada, por primera vez, del hijo de ambos, Javier Ordóñez; el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, acompañado del concejal jeltzale Iñaki Gurrutxaga; y los concejales donostiarras del PP Borja Corominas y Mikel Lezama.

También han asistido la secretaria general del PP vasco Amaya Fernández, la presidenta del PP de Vizcaya Raquel González y la diputada del PP Beatriz Fanjul; Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica; el presidente de Vox, Santiago Abascal; y la ex líder del PP vasco María San Gil, entre otros. El responso ha corrido a cargo del padre Jaime Larrinaga.

La presidenta de Covite, que ha intervenido en el acto, ha recordado cómo vivía y cómo hacía política su hermano, y ha lamentando que una de las prioridades de su hermano, "el aislamiento de los violentos -en referencia a EH Bildu- no sea un objetivo del actual Gobierno".

"Hoy debo decir que, desde que dejaron las pistolas y las bombas, desde que organizaron el teatro de su disolución, el objetivo de la deslegitimación del terror se ha abandonado por completo, desde Madrid y hasta en Navarra, desde gobiernos de izquierdas hasta de derechas", ha reprochado.

Consuelo Ordóñez ha arremetido contra "los herederos de ETA" haciendo referencia a una de las frases más célebres de su hermano: "No hay diferencia entre ETA y HB, no hay diferencia entre quien ordena matar y quien ejecuta, estamos ante la misma porquería".

Además, se ha dirigido a los que piensan que, "como ETA ya no mata, la democracia ha triunfado y ahora toca hacer política como si ETA nunca hubiera existido", para mostrarse convencida de que, si su hermano viviera, "diría que, mientras los que le mataron sigan teniendo soporte político y apoyo social, no están derrotados".

La representante de la Colectivo Víctimas del Terrorismo ha apuntado que "sí hay una diferencia entre quienes apretaban el gatillo y quienes ordenaban o jaleaban los asesinatos: los que diseñaban las estrategias de terror y las ordenaban, los jefes de la banda que no se manchaban las manos de sangre, son mucho más peligrosos, sin duda, que los que apretaban el gatillo". "Y estos son los que hoy están condicionando la política a todos los niveles. ¡Qué rentable les ha salido matar!", ha censurado.

"LA INFLUENCIA" DE EH BILDU

Consuelo Ordóñez ha denunciado la situación política actual, en la que EH Bildu "tiene cada vez más influencia" y cree que "es la consecuencia de un final de ETA negociado". "Estamos viendo cómo los mismos que durante décadas sometieron a los ciudadanos y la democracia, hoy hacen política con alfombra roja en las instituciones que siempre habían atacado", ha criticado.

Además, no ha ocultado su "indignación" por el discurso de "la derrota de ETA". "Cuando oigo que el Estado de Derecho ha derrotado a ETA y que no se ha pagado ningún precio político por su final, me indigno. Me indigna que se dé por bueno el final del terrorismo cuando perviven, en presente, los objetivos políticos por los cuales mataron", ha añadido.

Ordóñez ha remarcado que su hermano siempre se opuso a la negociación con ETA y que, sin embargo, a lo largo de estos 25 años desde que fue asesinado, "se ha negociado mucho" con la banda. "Lo último que hemos visto es que en Navarra se han pactado los presupuestos con las siglas herederas de Batasuna, siglas que han sido decisivas para que, con su abstención, nuestro presidente del Gobierno sea investido", ha criticado con dureza.

La presidenta de Covite ha concluido su intervención confesando que, "como muchos donostiarras, muchos vascos y muchos españoles", echa de menos a su hermano, "por quién era y por qué defendía". "Echo de menos el aislamiento de quienes justifican el asesinato y la persecución, echo de menos la honestidad de quienes trabajan por la dignidad de todos sin hacer malabares para no molestar a socios electorales, echo de menos que haya más políticos con vocación de servicio, en vez de con vocación de poder y, sobre todo, echo de menos la claridad y el sentido común", ha concluido.