Consujoya recurre ante la Audiencia Nacional el archivo de la investigación contra Tous

Apuntan que el juez Pedraz ha realizado una "indebida y errónea interpretación de la Ley de Metales Preciosos y de su reglamento"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de usuarios y consumidores de joyas Consujoya ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el archivo de las diligencias abiertas contra la marca Tous en las que se investigaba si la compañía había vendido joyas rellenadas con material no metálico, pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación plantea que se revise la investigación realizada durante un año por la Comandancia de la Guardia Civil y la Fiscalía de Córdoba, además de la realizada por la propia Audiencia Nacional, y que también se analice "la indebida y errónea interpretación que se ha hecho de la Ley de Metales Preciosos y de su reglamento".

Este escrito llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz confirmara a finales de febrero el archivo de la denuncia contra la marca Tous, y una vez que impuso a la asociación Consujoya el pago de las costas del recurso que presentó por "evidente mala fe y temeridad" dada la "clara inconsistencia de sus pretensiones y la injusticia y sinrazón de su acción".

Con ese auto de Pedraz, quedaba archivada la denuncia contra la joyera catalana por presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad de documento y corrupción en los negocios, por la composición de determinados artículos de joyería que comercializa en el que usa relleno.

Sin embargo, en el escrito presentado este martes por Consujoya, inciden en que los laboratorios oficiales españoles no pueden contrastar como de primera 'ley' piezas de joyería que contengan en su cuerpo otro material distinto al metal precioso --la joyera argumenta que es para dar estabilidad a las piezas--, e insisten en que las piezas de Tous analizadas "no cumplen los parámetros y exigencias legales y pueden suponer un engaño para el consumidor, que percibe en el producto que adquiere un valor y un peso distinto, al no quedar lo suficientemente claro que todas esas piezas van siempre rellenas de plástico".

"MANIPULACIÓN ENGAÑOSA"

A Consujoya le sorprende además que el Ministerio Fiscal apuntara tras el primer recurso al archivo que se dio una "manipulación engañosa de la realidad que dio lugar a una investigación, que de no haberse presentado en los términos indicados nunca se habría iniciado". Y recuerda que tras presentar los hechos ante la Guardia Civil en diciembre de 2018, Consujoya no intervino en el proceso ni tuvo conocimiento de ningún tipo de dato, hecho o circunstancia hasta su personación como acusación popular.

Por eso, se preguntan si la Guardia Civil de Córdoba "estuvo ocho meses investigando y nunca descubrió la manipulación engañosa de

la realidad que le llevó a concluir, sin ningún género de duda,

que existían indicios suficientes de criminalidad".

Además, se reafirman en que el relleno usado en las piezas de Tous, fruto de la técnica del electroformado, queda en el producto por lo que esto cambia la 'ley' y desnaturaliza su peso. Esto, añaden en el escrito, puede inducir a error al consumidor porque "cuando este coge la pieza ni todo lo que ve es plata, ni todo el peso que aprecia es su peso real".

"La composición no sólo debe ser la misma en la parte de la aleación, sino en todo su cuerpo, de ahí que si el cuerpo tiene dentro algo que no es metal precioso, la pieza se desvirtúa y cambie su ley, no bastando en absoluto que la parte que vemos, que la parte externa sea de plata, o de oro", apuntan haciendo referencia a la norma vigente.

EL ELECTROFORMADO "ES ANTERIOR A LA LEY"

En este punto, indica que "la ley es clara, la ley es rotunda y llegar al absurdo de tacharla de obsoleta frente a la técnica innovadora de Tous, que por ello no podía estar prevista en ella, es el colmo de pretender una interpretación favorable para quien, por la misma razón y siguiendo el argumento deductivo, es claro que está actuando sin acomodo legal alguno". E inciden en que la técnica del 'electroforming' es muy anterior a la Ley.

En el escrito, de 69 páginas, también apuntan que en el caso de las piezas de Tous lo que se busca con el relleno no es dar estabilidad sino rigidez para que no se deformen, y añaden que la técnica del electroformado está "prohibida" en la legislación actual si la misma supone que la pieza final "no queda hueca". Por eso, defienden que la técnica de fabricación de las piezas de Tous investigadas no es 'electroforming' por propia definición.

Apuntan así que sendos autos del juez señalando que la técnica de Tous es correcta, "es como si derogase la ley y el reglamento de metales preciosos, dado que solo así puede sostenerse que los hechos no sean siquiera indiciariamente constitutivos de infracción penal".

Al juez Pedraz le recuerdan que no puede "santificar" una práctica de fabricación ilegal y declarar en contra de los informes existentes que es posible certificar que una pieza de joyería de plata se pude contrastar como de primera ley, "solo porque sea de plata la finísima capa exterior".

"No, no puede, ni se debe acordar el archivo de las actuaciones, porque sería tanto como abrir la puerta del fraude y de la inseguridad jurídica en el sector, en el mercado de la joyería y para los consumidores, sin querer siquiera comprobar que esa interpretación que hace de la Ley es la que hacen los organismos oficiales", reza el escrito.

Por todo ello, argumentan que dada la complejidad técnica del asunto "no procede el archivo sin una instrucción que profundice "en los claros indicios delictivos existentes". Y ahondan que un asunto tan complejo y técnico requiere una investigación más pormenorizada

antes de acordar el archivo.

PIDEN DILIGENCIAS

En base a esto, Consujoya solicita que no se archive la causa y que se requiera información al Ministerio de Industria para que aporte documentación sobre la autorización del laboratorio que realiza los análisis de las piezas de Tous, Applus laboratories, y de la persona responsable de los contrastes de las joyas.

También solicitan que se requiera información al ministerio respecto del proceso de "electroforming" y su posible aplicación en el sector de fabricación y comercialización de artículos de joyería, y que se reciba declaración a Teófilo Luis Romero Jiménez, interventor de Metales Preciosos de la Junta de Andalucía.