Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Internacional Antifascista ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos en España, situada en la calle Serrano número 75 de Madrid, para protestar "contra la agresión imperialista y por la paz y la soberanía de los pueblos".

El cartel de la convocatoria ha sido difundido este sábado, entre otros, por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha llamado a no dar "ni un paso atrás contra el imperialismo" dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "que codicia los recursos de Venezuela".

Santiago ha defendido el derecho internacional y la paz, y ha afirmado que "el pueblo venezolano es soberano". Asimismo, ha llamado a que "las calles desborden mañana solidaridad internacionalista ante la agresión a un pueblo hermano".