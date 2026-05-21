Córdoba y A Coruña enfrentan en el Senado sus planes de vivienda: aumento de oferta frente a la intervención del mercado

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el alcalde de Córdoba José María Bellido durante un acto en el Senado. - RICARDO RUBIO-EUROPA PRESS

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, el 'popular' José María Bellido, y la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, han confrontado este jueves en el Senado sus modelos para afrontar la crisis de vivienda, contraponiendo la apuesta por la simplificación administrativa y el aumento de oferta defendida por el regidor andaluz frente a la intervención del mercado y la regulación del alquiler que reivindica la dirigente gallega.

Ambos responsables municipales han comparecido en la Comisión General de las Entidades Locales de la Cámara Alta, donde han coincidido en reclamar una mayor implicación de las administraciones públicas para hacer frente al problema del acceso a la vivienda, aunque desde planteamientos distintos sobre el papel de la regulación, la colaboración público-privada y las zonas tensionadas previstas en la Ley estatal de Vivienda.

Mientras Bellido ha defendido agilizar licencias urbanísticas, flexibilizar normativa y movilizar más suelo para incrementar la oferta de vivienda asequible, Rey ha reivindicado la intervención pública sobre el mercado del alquiler y ha defendido los efectos "positivos" de la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado.

En este sentido, la alcaldesa socialista ha asegurado que desde la aplicación de esta figura los precios del alquiler en A Coruña han descendido un 8,4 por ciento desde el "pico" en junio del año pasado, frente a las subidas registradas en otras ciudades gallegas sin esta declaración. "El problema no es intervenir, es no actuar", ha afirmado.

CÓRDOBA: MÁS AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, Bellido ha advertido de que uno de los principales problemas es que la burocracia urbanística está retrasando durante años la llegada de viviendas al mercado y ha defendido una "simplificación administrativa" que permita acelerar tanto los desarrollos urbanísticos como la concesión de licencias.

"La burocracia encarece los proyectos, retrasa la llegada de viviendas al mercado y acaba disminuyendo la oferta y encareciendo el precio de la vivienda", ha sostenido el alcalde de Córdoba.

Asimismo, ha reclamado marcos normativos "estables" y una reducción de los informes sectoriales de otras administraciones que, a su juicio, bloquean la aprobación de planeamientos urbanísticos y retrasan el desarrollo de nuevos barrios.

Bellido también ha defendido reforzar la colaboración público-privada para agilizar trámites mediante entidades urbanísticas colaboradoras y colegios profesionales, así como avanzar hacia licencias básicas y fórmulas de "fast track urbanístico".

Por otro lado, el alcalde cordobés ha alegado que el problema de la vivienda no se limita únicamente a construir nuevas promociones, sino también a regenerar barrios consolidados y rehabilitar edificios envejecidos.

A CORUÑA: DEFENSA DE LAS ZONAS TENSIONADAS Y LIMITE A LOS PISOS TURÍSTICOS

Frente a ello, Rey ha defendido la Ley estatal de Vivienda y las herramientas de intervención pública sobre el mercado, insistiendo en que la vivienda "es un derecho constitucional y no un bien para especular".

La alcaldesa ha asegurado que la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha permitido reducir el precio medio del alquiler desde los 771 euros de junio de 2025 hasta los 706 euros registrados en marzo de 2026.

Según ha explicado, mientras A Coruña reducía los precios del alquiler, otras ciudades gallegas sin zonas tensionadas registraban incrementos de hasta el 9,7 por ciento. "El mercado no se autorregula", ha afirmado.

Además, Rey ha defendido la regulación de las viviendas de uso turístico para evitar que reduzcan la oferta residencial. En este sentido, ha explicado que A Coruña ha limitado este tipo de alojamientos a edificios completos, bajos y primeras plantas, lo que, según ha señalado, ha permitido que viviendas antes destinadas al turismo vuelvan al mercado del alquiler.

FEIJÓO EN LA XUNTA: UNA ETAPA DE "SEQUÍA"

Por último, y frente a las críticas de los 'populares', la alcaldesa de A Coruña ha cargado contra las políticas de vivienda desarrolladas durante años por la Xunta de Galicia y ha acusado al PP de haber mantenido una etapa de "sequía" en materia de vivienda pública.

En este sentido, ha asegurado que durante los gobiernos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se entregó ninguna vivienda pública en A Coruña pese a existir miles de demandantes registrados en su época como presidente de la Xunta desde 2009 a 2022.