Coronavirus.- Casado acusa a Sánchez de "deslealtad" y no apoyará sus decretos económicos si no hay cambios

Ve "suicida" dar su apoyo a esos decretos, que suponen un "cambio de 180 grados" y una "deriva" del Gobierno "hacia las tesis de Podemos".

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes de que el PP no dará su apoyo en el Congreso a los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios. Tras asegurar que hay una "deriva" hacia las "tesis de Podemos" en materia económica, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "deslealtad" y de "mentir" a su formación.

"Así no, así no", ha avisado Casado a Sánchez en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular a través de la plataforma zoom, en la que ha criticado duramente que le llegue los reales decretos "sin anunciar", como "un trágala".

El jefe de la oposición ha acusado al Ejecutivo de "mentir" y "ocultar información" cuando en esta crisis sanitaria debe haber "transparencia y sinceridad" tras la "generosidad" que, en su opinión, ha mostrado su partido apoyando hasta ahora todas las medidas "drásticas" contra el Covid-19. Por eso, ha dicho que el PP no puede seguir "remando en la misma dirección" si se va hacia una "cascada".

En este sentido, ha afirmado que la lealtad y la unidad que pide el Gobierno debe producirse "en las dos direcciones" y ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está siendo leal con la oposición" ni está actuando con "transparencia". "No podemos derrotar a esta pandemia si no hay una información veraz", ha recalcado.

Así, ha indicado que el Gobierno le dijo que no se iba a hacer un cierre económico total y se les pidió que "no se condicionara" la prórroga del estado de alarma a un "cierre mayor de la economía". "Esta información se ha desmentido y es una deslealtad con el principal partido de la oposición", ha aseverado, para quejarse de que el Gobierno no informe con antelación al PP y se entere del contenido de los reales decretos "por la prensa".

CARGA CONTRA IGLESIAS POR SU TUIT

Tras insistir en que lo que no puede hacer el Gobierno es "dar información falsa" al PP, ha asegurado que en los dos últimos decretos ha habido "un cambio de 180 grados", creando además "inseguridad jurídica" en la economía española.

"No entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos ni cómo se permite vía tuit de que Podemos alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada", ha afirmado, en alusión al mensaje de Pablo Iglesias en su cuenta oficial de Twitter acerca de que toda riqueza del país está subordinada al interés general.

Por todo ello, ha avisado de que el Grupo Popular no va a apoyar los dos reales-decretos económicos en el Pleno del Congreso "si no se modifican", ya que, según ha dicho, lo que quiere su formación es que la economía productiva "no se resienta". A su entender, no se puede llevar por delante "todo el sistema productivo" del país, que ya estaba "muy tocado".

Casado ha pedido a Sánchez que escuche a las comunidades autónomas y a los agentes sociales, y que deje a un lado "agendas ideológicas radicales". "No estamos para hacer ingeniería social, no estamos para asaltar los cielos. Estamos para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estragos", ha avisado.

"UN GOBIERNO DESBORDADO"

El líder del PP ha subrayado que es el Estado el que debe establecer los mecanismos de liquidez para que las empresas no cierren y articular que las prestaciones por los ERTE lleguen en su plazo, "y no el 10 de abril o el 10 de mayo". Además, ha dicho que es "esencial" que el Estado no esté "prestando dinero para recaudarlo con la otra mano vía impuestos" y ha defendido exenciones y bajadas fiscales.

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno está "desbordado y yendo tarde" y "no está teniendo una comunicación efectiva con las comunidades autónomas", sobre todo en lo relativo al material sanitario. Es más, ha dicho que si hubiera escuchado antes a las CCAA, en vez de aprobar las medidas previamente en Consejo de Ministros, cada uno de los presidentes le podría haber dicho qué sector productivo debe o no parar.

Casado ha afirmado que "fallan" las medidas económicas que ahora plantea el Gobierno. "No nos pida que convalidemos algo que pensamos que puede ser suicida para la recuperación económica y para mantener el empleo de los españoles", ha manifestado, para rechazar de plano que eso implique que el PP apuesta por una "línea dura". Según ha añadido, "línea dura" era lo que hacían con ellos cuando se les "escracheaba" delante de sus casos.

En este sentido, ha señalado que "demasiada poca oposición" está haciendo su partido ante la actuación del Gobierno y ha agregado que "por lo menos" su partido debe poder decir lo que se puede mejorar, dado que "unidad no es un cheque en blanco".

EXIGE QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO

Además, ha declarado que Sánchez debería comparecer "todas las semanas en el Congreso" y ha recalcado que es "fundamental" que la sede de la soberanía nacional "siga abierta". Según ha dicho, se han dado "poderes extraordinarios" al Ejecutivo y éste "debe rendir cuentas" y ser "transparente" en esta crisis.

Casado ha afirmado que "también es válido" que esas explicaciones se produzcan en el Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomos, donde pueden ser "escuchadas" las autonomías, aunque sea de forma telemática. "No sería malo que hubiera más transparencia de cara a la opinión pública", ha abundado.

Al ser preguntado si el PP ya se plantea solicitar dimisiones, Casado ha dicho que "no es momento de pedir responsabilidades" y que el PP no actuará como hizo el PSOE con el ébola solicitando esas dimisiones. Eso sí, ha reiterado que Sánchez debería ser "más humilde" y hacer "autocrítica" de su gestión del coronavirus porque "esto no va bien".

También ha recriminado que Sánchez que "ahora eche la culpa a Europa" y busque "enemigos exteriores". Según ha añadido, no hay que buscar "falsos responsables" en la UE sino ser "influyente" en la Unión para "intentar acompasar las medidas extraordinarias de liquidez con las que se tomen en España". "No podemos basar todo en lo que vaya a hacer Europa, o Holanda o Alemania", ha manifestado.

MATERIAL DE PROTECCIÓN YA

Casado, que ha reivindicado una vez más que se garantice material de protección para el personal sanitario, ha recalcado que es "esencial" que el Gobierno diga "ya la verdad" y "dónde está el material". De la misma manera, ha avisado que cuanto más se tarde en hacer test masivos para detectar el coronavirus, "más difícil será derrotar esta pandemia".

"Por favor, que los test lleguen ya de forma masiva y de proveedores acreditados y, si es posible también, que se nos de cuenta de quién es el proveedor de este error tan grave", ha dicho Casado en referencia a la adquisición de test fallidos.