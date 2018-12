Correa declara hoy, tercera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional, por sobornar a directivos de Aena

Publicado 17/12/2018 7:32:20 CET

Tiene la autorización del tribunal para ausentarse en las siguientes sesiones del juicio

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, se enfrenta hoy de nuevo a un interrogatorio por sus actividades comerciales con empresas públicas. En esta ocasión, la tercera vez que comparece ante un tribunal de la Audiencia Nacional, se trata de los sobornos a ex directivos de Aena para beneficiarse de adjudicaciones públicas entre 2000 y 2002.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal comenzó el pasado 10 diciembre a celebrar, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), el juicio por los presuntos amaños de contratos públicos, en el que Correa encara la pena de 10 años de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones, cohecho y falsedad en documento mercantil.

A la declaración de Correa le seguirá la de los otros tres acusados: el exjefe de prensa de la empresa pública Ángel López de la Mota, su 'número dos' Javier Gavari, que se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel, y el contable de las empresas de la red corrupta, José Luis Izquierdo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años.

A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

Una vez que Correa e Izquierdo declaren están eximidos de volver a las sesiones restantes del juicio, ya que el tribunal les ha autorizado tras los argumentos que ofrecieron sus defensas durante la primera sesión de esta vista oral. Eso sí, deberán comparecer el último día de juicio para poder hacer uso de su turno de última palabra, si así lo estiman necesario, así como estar a "disposición" de los magistrados durante todo el procedimiento.

El abogado de Correa recordó que éste sufre de una claustrofobia por lo que su traslado desde la prisión de Valdemoro, en la que se encuentra cumpliendo las condenas de otras piezas de la Gürtel, se dificulta. En cuanto al contable, su letrada pidió la dispensa por su situación económica y de salud alegando que siempre tiene que venir "acompañado de un familiar y "no puede estar solo en ningún momento".

Asimismo, esta defensa pidió que se realizase un informe pericial psicológico a Izquierdo con la intención de que se archiven sus responsabilidades en esta causa. El tribunal adoptará una decisión al respecto una vez se emita el informe forense, anunció la presidenta de este órgano colegiado, María José Rodríguez Duplá.

La vista oral fue suspendida tras esta primera jornada, que se dedicó a las cuestiones previas --procedimiento centrado a las peticiones de nulidad de las defensas--, hasta este lunes para que los abogados de los ex responsables de Aena pudiesen estudiar con más profundidad la causa. Ambos letrados se quejaron de no haber tenido acceso a "toda la documentación y testimonios", ya que obran en el sumario de la pieza principal en la que no están personados.

BENEFICIOS DE MÁS DE 280.000 EUROS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, gracias a las comisiones y dádivas que Correa dio a De la Mota y Gavari, sus sociedades Special Events, Pasadena Viajes y Technology Consulting Management (TCM) obtuvieron 22 contratos de Aena por el importe de 2.359.497,48 euros, que le generaron un beneficio de 283.033 euros. Con ellos, la empresa aeroportuaria estuvieron presentes en distintos eventos como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.

El de los contratos de Aena es el cuarto juicio que encara Correa como responsable de la trama Gürtel, pues ya ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de València por las irregularidades en el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo; y en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la red corrupta (1999-2005) y por la financiación ilegal de los 'populares' valencianos.

Por todas estas piezas derivadas del 'caso Gürtel', Francisco Correa --que en vistas anteriores se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia-- acumula 70 años de prisión (13 de ellos confirmados por el Tribunal Supremo, relativos a la condena por Fitur).

El contable de la trama, José Luis Izquierdo, también fue condenado por los primeros años de actividades de la red corrupta a 17 años y siete meses de cárcel, aunque se encuentra en libertad con medidas cautelares hasta que esta resolución de la Audiencia Nacional sea firme.