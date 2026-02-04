Correos diseña un sistema para confirmar al votante por correo de que su papeleta ha llegado a la urna

Archivo - Una caja con votos por correo en un colegio electoral de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos está diseñando un sistema para que los electores que hayan votado por correspondencia reciban un aviso electrónico comunicándoles que su papeleta ha sido efectivamente entregada en la mesa electoral el día de la jornada de votación.

La idea de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es quien haya optado por votar por correo reciba un mensaje de confirmación de la entrega de su papeleta en la mesa electoral, que es la encargada de depositarla en la urna para luego proceder al recuento al término de la jornada de votación.

VÍA MAIL

Ese mensaje de confirmación se enviaría al elector por correo electrónico a la dirección de email que haya indicado previamente.

El diseño ya se ha adelantado a la Junta Electoral Central, que ha dado su visto bueno autorizando a Correos para que pueda emprender el desarrollo necesario para su puesta en marcha, informaron a Europa Press fuentes oficiales.

Según calcula la sociedad estatal, el estreno de esta confirmación electrónica podría llegar en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, previstas para el mes de junio.

El procedimiento de voto por correo ha sido objeto de bulos en redes sociales con mensajes poniendo en duda la custodia de los sobres de votación y la llegada de las papeletas a las mesas electorales donde se procede al recuento.

Pese a los desmentidos oficiales, casos como las declaraciones de la exmilitante socialista Leire Díez presumiendo de que había ayudado al PSOE con el voto por correo o el hallazgo de papeletas en la caja fuerte robada de una oficina de Correos de Extremadura han alimentado la polémica, que esta nueva medida busca combatir.